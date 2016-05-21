افتتاح فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الشباب فى البحيرة

افتتحت، اليوم، المهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة يرافقها اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام للمحافظة فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الشباب، الذى نظمه المجلس الوطنى للشباب بالبحيرة برئاسة الإعلامى عادل الطنيخى بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات الأمنية، والذى يهدف إلى تقديم 1500 فرصة عمل حقيقية لشباب المحافظة فى مجال الأمن والخدمات.

من جانبها أكدت المهندسة نادية عبده أهمية دور القطاع الخاص الاستثمارى فى توفير فرص العمل الحقيقية، التى تساهم فى تمكين الشباب وتلبية طموحاتهم، بالإضافة إلى مساهمة تلك الشركات فى تنمية المجتمع والبيئة المحيطة.

وأضافت أنه تم التنسيق مع المجلس الوطنى بالبحيرة وهو أحد كيانات المجتمع المدنى التطوعى المستقل لإقامة وتنظيم مثل تلك الملتقيات التوظيفية بمدن ومراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر قطاع ممكن من الشباب فى الحصول على فرص عمل.

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محافظ البحيرة يعلن عن توفير 3500 فرصة عمل خلال افتتاح ملتقى التوظيف

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