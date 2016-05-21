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الملكة رانيا تختار تصميم بالمان لإطلالتها في بلجيكا

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السبت 21-05-2016 14:18

تفاجئنا الملكة رانيا بإطلالاتها الأنيقة في كلّ ظهور لها. وقد بدت متألقة بإطلالات رائعة أثناء زيارتها الملكيّة الأخيرة لبلجيكا.

فقد اختارت الملكة تنورة سوداء بتطريزات جذابة من بالمان Balmain ، ونسّقتها مع توب أبيض حريري بأكمام واسعة، وأقراط ماسيّة براقة، و أكملت الإطلالة بحقيبة سهرة بيضاء ناعمة. وبطبيعة الحال، لم تكن الملكة رانيا أول من ارتدت هذه التنورة الجذابة من بالمانن إذ ظهرت بها الممثلة الشابة صوفي تيرنر Sophie Turner في عرض فيلمها الجديد في لندن مؤخراً.

شاهدي معنا كيف ظهرت هذه التنورة بإطلالات كلّ من الملكة رانيا و صوفي تيرنر، و شاركينا برأيك.

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سيدتي