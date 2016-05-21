7 مسلسلات على الـ«CBC» في رمضان.. وبرامج دينية لـ«علي جمعة والجعفري»

تقرير: إنجي لطفي

رصدت وكالة «ONA» الخريطة الرمضانية لشاشة«CBC» خلال شهر رمضان المقبل، حيث حصلت القناة على حق شراء 7 مسلسلات من بينهم ثلاث مسلسلات حصرية وهم «ونوس»، و«هبة رجل الغراب»، و«جراند أوتيل»، أما المسلسلات المتوفرة فهي «الميزان»، و«سقوط حر»، و«فوق مستوى الشبهات»، و« الخروج»، بالإضافة إلى برنامج للدكتور على جمعة وبرنامج «أيها المريد» الذي يقدمه الحبيب على الجعفري حيث تم تصويره بداخل مساجد كازاخستان، ويعد البرنامج دينيًا، لكنه مقدم بشكل جديد ومختلف.

> وإلى قائمة المسلسلات:

> ونوس ( حصري)

> مسلسل«ونوس» من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وبطولة يحيي الفخراني، هالة صدقي ، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع، وسماح السعيد.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار إجتماعى عن أسرة مصرية وما يتعرضون له من مشاكل يومية.

جراند أوتيل (حصري)

مسلسل «جراند أوتيل»، من تأليف تامر حبيب، وإخراج محمد شاكر خضير، ومن بطولة عمرو يوسف، أنوشكا، سوسن بدر،محمود البزاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح.

وتدور أحداث المسلسل داخل أحد الفنادق الضخمة التي يسكنها مجتمع رجال الأعمال ويعقدون فيه صفقاتهم، بينما تقع جريمة قتل تتعرض لها موظفة في هذا الفندق، وتبدأ رحلة شقيق الموظفة في البحث عن القاتل لتقديمه للعدالة، وهو ما يورطه في عالمهم، فلم يسلم من سوء الحظ وبمجرد وصوله لخيوط جريمة قتل شقيقته يلقى نفس مصيرها.

هبة راجل الغراب (حصري)

> مسلسل «هبة رجل الغراب»، تأليف شريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله، ومن بطولة ناهد السباعي، تامريسري، نورهان، حمادة بركات.

ويأتي هذا العمل إستكمالًا لأحداث الجزئيين الأول والثاني من المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة من مستوى اجتماعي متوسط تٌدعى (هبة) تقع في حب صاحب العمل في الوقت الذي تعاني فيه من تعالي زميلاتها بالعمل، حيث تتطور الأحداث وتتصاعد من خلال مواقف كوميدية وغريبة.

«الميزان»

مسلسل «الميزان» تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد خالد مرسي، ومن بطولة غادة عادل، وباسل خياط، وأحمد فهمي، وصبري فواز، وسناء شافع.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير، داخل كواليس عالم الجريمة والمحاكم والمحاماة، بما يخصها من ألاعيب وخطط وقضايا مختلفة، من خلال حبكة مثيرة مليئة بالمفاجآت.

«سقوط حر»

مسلسل«سقوط حر» تدور أحداثه الدرامية حول سيدة مضطربة نفسيًا (نيللي كريم)، يتم إتهامها بقتل زوجها وشقيقتها، حيث تجدها الشرطة مع أداة الجريمة (مسدس).. بعد القبض عليها، تقرر المحكمة دخولها مصحة للعلاج النفسي لأنها تعاني من أزمة نفسية حادة، ولكنها تتعرض للكثير من المشكلات داخل هذه المصحة، مما يسبب لها عدة انتكاسات بعد تماثلها للشفاء أكثر من مرة، وتتوالى الاحداث إلى أن تكشف حقيقة مقتل زوجها وشقيقتها.

يشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، وفاء صادق، و سمر جابر، وتأليف مريم نعوم وإخراج شوقي الماجري.

«فوق مستوى الشبهات»

أما مسلسل «فوق مستوى الشبهات»، فتدور أحداثه حول شخصية إمرأة تدعي (رحمة) وهي مريضة نفسية، تظهر بوجه طيب طوال الوقت، ولكنها تقوم بإلحاق الأذى بكل من حولها.

يشارك في بطولته يسرا، شيرين رضا، أحمد حاتم، سيد رجب، نجلاء بدر، وزكي فطين عبد الوهاب، ومن تأليف عبدالله حسن وأمين جمال، وسيناريو وحوار محمد رجائي، وإخراج هاني خليفة.

«الخروج»

إختارت قناة «CBC » مسلسل «الخروج»، لينضم لقائمة نجومها في رمضان 2016، والذى تشارك بطولته النجمة درة، والنجم شريف سلامة، ومن تأليف محمد الصفتي، وإخراج محمد العدل.