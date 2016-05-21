الناجى الوحيد من طائرة مصر للطيران يحتفل بـ"ذبح خروفين"

نشر موقع سكاى نيوز تقريراً عن ذبح طالب ليبى مقيم بفرنسا، خروفين احتفاء بنجاته من حادثة سقوط الطائرة المصرية المنكوبة فوق البحر الأبيض المتوسط صباح الخميس الماضى.

وأكد الموقع أنه جرى تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعى للطالب الليبى رواد العرفى، وهو يقوم بذبح خروفين احتفالا بنجاته من الموت.

وكان العرفى قد ذكر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أنه تأخر عن موعد إقلاع الطائرة، وعند وصوله مطار شارل ديغول بباريس وجد الطائرة قد غادرت.

- المتحدث العسكرى يعرض أول فيديو لحطام الطائرة المنكوبة وبعض متعلقات الركاب

- جدل حول حادثة الطائرة المنكوبة.. أول صور للحطام تؤكد تناثر أجزائها وانتشار سترات النجاة.. وهيئة سلامة الطيران الفرنسية: انبعاث دخان من الطائرة قبل فقدانها.. ومصر للطيران ترد: لا تأكيدات حول رصد الدخان

- فرنسا: سنواصل التعاون مع مصر للكشف عن ملابسات حادثة الطائرة المفقودة

- الإعلام الغربى يضع 5 سيناريوهات لسقوط الطائرة المصرية.. أحداث باريس الإرهابية تزيد من فرضية وجود قنبلة.. خبراء: ضربها بصاروخ أحد الاحتمالات.. وفرصة حدوث عطل فنى مفاجئ على متن طائرة حديثة قليلة للغاية

- تقارير الخبراء والمفتشين تؤكد صرامة أجهزة الأمن المصرية فى تأمين المطارات.. "الإيكاو": مصر تؤمن مطاراتها وفقاً للمعايير العالمية.. "أمن الموانئ": عقدنا أضخم الصفقات لشراء أجهزة للكشف عن المتفجرات

- الصحف الأمريكية: لا يوجد دليل كاف لوجود عمل تخريبى فى الطائرة المصرية.. مركز أبحاث أمريكى يطرد أحد باحثيه انتقد استضافة ترامب.. الشباب الأمريكى يترك دراسته وعمله بسبب الإنترنت

- فرنسا تكثف جهودها لفك غموض طائرة مصر المنكوبة.. تحليل معلومات 9 آلاف كاميرا فى مطار "شارل ديجول"..ووزير خارجيتها: نبحث كل احتمالات سقوطها دون تفضيل واحد على الآخر و"الصندوقان الأسودان" يكشفان الحقيقة