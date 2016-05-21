مصر للطيران: استدعاء خبير أجنبى لإطلاع أسر ضحايا الطائرة على آخر المستجدات

صرح مصدر مسئول بمصر للطيران، أن الشركة استدعت خبيراً أجنبياً فى مجال حوادث الطائرات ومساعدة أهالى الضحايا لإطلاع أسر شهداء رحلة مصر للطيران رقم 804 على آخر المستجدات فيما يخص العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض الأشلاء.

وأضاف المصدر أن الخبير الأجنبى حَضَر الاجتماع الذى عقده قيادات الشركة برئاسة صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة والطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية مع أهالى الضحايا فى أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، وقد نقل لهم مشاطرة مصر للطيران لأحزانهم فى هذا الموقف ومساندة الشركة لهم واهتمامها بإعطائهم معلومات صحيحة، وتم توضيح عملية جمع الأشلاء التى يمكن أن تحتاج إلى وقت طويل مما يتطلب إجراء تحليل الحامض النووى الـ DNAمما يحتاج إلى أسابيع من أجل التعرف على ذويهم.

وأوضح المصدر أنه تم اخطارهم بأنه سيتم ملئ استمارات من خلال أهالى الضحايا للتعرف على الأشلاء الخاصة بكل شخص، وتجميع أكبر كم من المعلومات حيث تم عرض أمثلة على حوادث مشابهة والإجراءات الخاصة بجمع العينات والوقت المطلوب لجمع الأشلاء، وكذلك اطلاعهم بالإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحوادث وتوضيح أن هذه الإجراءات هى إجراءات دولية تتم وفقاً للمعايير العالمية المتبعة.

من ناحية أخرى، أوضح قيادات مصر للطيران أن الشركة تلتزم، وتتعهد بتقديم كافة وسائل المساعدة الممكنة لأسر الضحايا للمرور بهذه المحنة و هذا المصاب الأليم.

وقد تم تخصيص ارقام لأهالى وأسر الضحايا فقط يمكنهم الاتصال عليها وهى 080077770000 أو 01208222275 أو 01200008289من داخل جمهورية مصر العربية كما يمكن الاتصال على 0020225989320 من خارج مصر والتى تعمل جميعها لخدمتهم والرد على كافة استفساراتهم وتزويدهم بكافة المعلومات. كما يمكنهم التواصل مع مركز Family Assistance Center من خلال البريد الإلكتروني:familycare@egyptair.com.

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