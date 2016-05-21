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محكمة النقض تلغى سجن 29 إخوانيا 5 سنوات وتعيد محاكمتهم بـ"أحداث النزهة"

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محكمة النقض تلغى سجن 29 إخوانيا 5 سنوات وتعيد محاكمتهم بـ"أحداث النزهة" محكمة النقض تلغى سجن 29 إخوانيا 5 سنوات وتعيد محاكمتهم بـ"أحداث النزهة"
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بإلغاء عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضد 29 إخوانيا، وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات بدائرة مغايرة، لاتهامهم بالضلوع فى أحداث عنف شهدها شارع النزهة بحى مدينة نصر محافظة القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2013.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكما بسجن المتهمين 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة، لاتهامهم بالتورط فى أحداث عنف شهدها شارع النزهة بمدينة نصر، فقرر دفاع المتهمين الطعن أمام محكمة النقض لإلغاء حكم الإدانة.

ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم التجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات.

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