محمد بن زايد يعزى السيسي فى ضحايا الطائرة ويؤكد وقوف الإمارات إلى جانب مصر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المُسلحة، الذى أعرب عن خالص تعازى ومواساة دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، فى ضحايا طائرة مصر للطيران.

وأعرب ولى عهد أبو ظبى عن تضامن بلاده الكامل مع مصر فى هذا الحادث الأليم، ووقوفها إلى جانب مصر فى مواجهة مثل تلك الأحداث، وذلك فى إطار علاقات الأخوة القوية والتعاون البناء المتميز الذى يجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عن عميق شكره وتقديره لولى عهد أبوظبى، ولمواقف دولة الإمارات الشقيقة المشرفة والداعمة لمصر ولخيارات شعبها الحرة وإرادته المستقلة.

وأكد الرئيس أن مصر عهدت من دولة الإمارات العربية المتحدة مواقف أصيلة تعكس أخوة حقيقية وصداقة وفية تتناسب مع العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، والتى يحرص الجانبان على تعميقها وتنميتها لصالح الشعبين الشقيقين.

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