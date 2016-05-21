صور.. وزراء التضامن والنقل والبيئة يسلمان 20 «ميكروباص» يعمل بالغاز الطبيعي

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم السبت، حفل تسليم 20 سيارة سرفيس جديدة “ميكروباص” تعمل بالغاز الطبيعي وذلك خلال حفل يُقام بحديقة الأزهر، بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الحالى، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك ضمن البروتوكول المُوقع بين محافظة القاهرة ووزارة الشئون البيئية والصندوق الاجتماعى للتنمية لاستبدال وإحلال 1000 ميكروباص، فى محاولة للحفاظ على البيئة.

وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة شاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية و البيئية و تهدف الى تحقيق المزيد من الاستقرار في كافة الأصعدة من خلال تحرك الحكومة على عدة محاورلتحقيق التنمية المستدامة و توفير حياه كريمة للمواطنين و دعم الفئات الأولى بالرعاية و محدودي الدخل و في هذا الاطار فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي و محافظة القاهرة و الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف تنمية المشروعات الصغيرة و زيادة الوعي بأهميتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن البروتوكول ينص على إحلال و تبديل عدد من سيارات السرفيس التي مضى على صنعها ثلاثين عاما فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي لتطوير منظومة النقل الجماعي للركاب بالعاصمة و توفير طاقة نظيفة والتخفيف من حدة تلوث الهواء من منطلق الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين و كذلك الاهتمام بصحتهم باعتبارهم العنصر الأساسي الذي تستهدفه التنمية المستدامة.

وأوضحت “والي” أنه تم توفير سيارات السرفيس الجديدة المعدلة بالغاز الطبيعي لمن يمتلك سيارة سرفيس قديمة مضى على صنعها أكثر من ثلاثين عاما وقام بتخريدها عن طريق محافظة القاهرة و تم منحه قرضا من بنك ناصر الاجتماعي على خمسة أعوام بعائد بسيط لاستكمال ثمن السيارة.

وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يتم تنفيذه في محافظة القاهرة على ان يتم التوسع في تنفيذه في كافة محافظات الجمهورية بعد ظهور الجدوى من نتائج التجربة الحالية بمحافظة القاهرة باعتبارها الأكثر ازدحاما و تكدسا بالسكان، الأمر الذي يجعل أبرز عدد من المواطنين عرضة للتأثيرات الصحية الضارة الناتجة عن سيارات السرفيس القديمة سواء التأثيرات الصحية نتيجة تلوث الهواء او التأثيرات السمعية الناتجة عن الضوضاء.

ووجه القائم بأعمال محافظ القاهرة الشكر للدكتور جلال السعيد، لأنه أول من تبنى هذه الفكرة منذ أن كان محافظًا للقاهرة.

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المراسل – عمر جمال