زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الزقازيق لأعمال صيانة المركز الثقافى الاجتماعى

قام الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت بزيارة مفاجئة للمركز الثقافى الاجتماعى ودار الضيافة وذلك ضمن الجولات المفاجئة التى يقوم بها لمتابعة سير العمل لوحدات ومراكز الجامعة .

وأكد عبد البارى خلال متابعته بأعمال التجهيزات النهائية بدار الضيافة والفندق الملحق بها على ضرورة سرعة الانتهاء من استكمال الأعمال النهائية والأثاث، وتشغيل الدار فى أقرب وقت لتقديم خدمة متميزة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة واستضافة كبار الزوار.

وأصدر تعليماته خلال تفقده المركز الثقافى الاجتماعى بإعداد دراسة جدوى بأعمال الصيانة والتجديدات اللازمة للانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن لتقديم خدمات أفضل العاملين بالجامعة وجمهور المستفيدين من الخارج.

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