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أحمد العزبي ومروة ناجي ومحسن محيي الدين يتحدثون عن مفهوم السعادة فى “بيت العيلة”

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يستضيف برنامج “بيت العيلة” الذي تقدمه الإعلامية نجوى إبراهيم على شاشة “النهار وان” رجل الأعمال الدكتور أحمد العزبى والمطربة مروة ناجى والفنان محسن محيى الدين وذلك في حلقة تحت عنوان “السعادة هي”، غداً الأحد، في تمام التاسعة مساءا.

وتناقش نجوى إبراهيم مع ضيوفها مفهوم السعادة ، فهناك أشخاص سعادتهم في الأموال و غيرهم سعادتهم في الشهرة و النجاح حيث يوضح كل منهم مفهوم السعادة من وجهه نظرة.
> ويتحدث رجل الأعمال أحمد العزبى باعتباره دكتور و صاحب أشهر صيدليات فى وكان له السبق فى ادخال خدمة الـ 24 ساعة لصيدليات العزبى مشيرا الى أن سعادته كانت في الفلوس بعد تحديات و مشوار طويل أوصلة لما هو عليه الآن.

أما مروة ناجى وهي مطربة بدار الأوبرا وسبق لها أن شاركت ببرنامج المواهب الغنائية “ذا فويس” لكنها خرجت فى النهائيات و استطاعت أن تحظى بجماهرية كبيرة جعلتها تتحدث خلال الحلقة عن السعادة التى شعرت بها من الشهرة التى وصلت لها الان.

ومن جانبه يوضح الفنان محسن محى الدين الذي حقق نجاحا كبيراً خلال فترة الثمانينيات كيف أنه على الرغم من النجاح الذي حققه إلا انه قرر فجأة اعتزال الفن الا انه عاد منذ عامين تقريبا للتمثيل ليصبح محى الدين نموجاً لقدرة الشخص على تحقيق السعادة فى الوقت المناسب.

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