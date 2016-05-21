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«مصر للطيران» تستدعي خبيرا في حوادث الطرق للاجتماع بأهالي ضحايا الطائرة المنكوبة

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«مصر للطيران» تستدعي خبيرا في حوادث الطرق للاجتماع بأهالي ضحايا الطائرة المنكوبة «مصر للطيران» تستدعي خبيرا في حوادث الطرق للاجتماع بأهالي ضحايا الطائرة المنكوبة

أهالي ضحايا الطائرة المصرية (أرشيفية)

كتب – عمر عبدالناصر

صرح مصدر مسئول بـ” للطيران”، اليوم السبت، أن الشركة استدعت خبيراً أجنبياً في مجال الطائرات ومساعدة أهالي الضحايا لاطلاع أسر شهداء رحلة مصر للطيران رقم 804 على آخر المستجدات فيما يخص العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض الأشلاء.

وحضر الخبير الاجتماع الذي عقده قيادات الشركة برئاسة صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار أحمد عادل مساعد رئيس الشركة القابضة والطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية مع أهالي الضحايا في أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة وقد نقل لهم مشاطرة مصر للطيران لأحزانهم في هذا الموقف ومساندة الشركة لهم واهتمامها بإعطائهم معلومات صحيحة.

وتم توضيح عملية جمع الأشلاء التي يمكن أن تحتاج إلى وقت طويل مما يتطلب إجراء تحليل الحامض النووي الـ DNA مما يحتاج إلى أسابيع من أجل التعرف على ذويهم. كما تم اخطارهم بأنه سيتم ملئ استمارات من خلال أهالي الضحايا للتعرف على الأشلاء الخاصة بكل شخص وتجميع أكبر كم من المعلومات.

وتم عرض أمثلة على حوادث مشابهة والاجراءات الخاصة بجمع العينات والوقت المطلوب لجمع الأشلاء، وكذلك اطلاعهم بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحوادث وتوضيح أن هذه الإجراءات هي إجراءات دولية تتم وفقاً للمعايير العالمية المتبعة.

ومن ناحية آخرى، أوضح قيادات مصر للطيران أن الشركة تلتزم وتتعهد بتقديم كافة وسائل المساعدة الممكنة لأسر الضحايا للمرور بهذه المحنة و هذا المصاب الأليم.

وقد تم تخصيص ارقام لأهالي وأسر الضحايا فقط يمكنهم الاتصال عليها وهي 080077770000 أو 01208222275 أو 01200008289 من داخل جمهورية مصر العربية كما يمكن الاتصال على 0020225989320 من خارج مصر والتي تعمل جميعها لخدمتهم والرد علي كافة استفساراتهم وتزويدهم بكافة المعلومات. كما يمكنهم التواصل مع مركز Family Assistance Center من خلال البريد الإلكتروني:familycare@egyptair.com.

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