فرنسا تواصل تحقيقاتها داخل مطار شارل دو جول بعد حادثة طائرة مصر للطيران

تواصل السلطات الفرنسية تحقيقاتها الواسعة داخل مطار “شارل دو جول” بالعاصمة الفرنسية بعد حادثة طائرة مصر الطيران التي كانت متجهة من باريس الى القاهرة فجر الخميس وعلى متنها ٦٦ شخصا قبل التأكد من تحطمها في البحر المتوسط.

وذكرت صحيفة “ليكسبرس” الفرنسية ان المحققين يعملون على قدم وساق بمطار شارل دوجول الذي يخضع لمراقبة شديدة بعد هجمات نوفمبر 2015 لرصد اي علامات تطرف على العاملين بالمطار .

وكتبت الصحيفة انه عقب هجمات نوفمبر قامت السلطات بفحص 86 الف تصريح دخول لمناطق خاصة داخل المطار، مضيفة انه ما بين يناير ٢٠١٥ (اي عقب هجمات شارلي أبدو) و ابريل 2016 فقد تم رفض منح و تجديد تصاريح لنحو٦٠٠ شخص من بينهم 85 يشتبه بتطرفهم.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله /انه بالرغم من ذلك لا يزال هناك 400 حالة تطرف مثيرة للقلق/.. مضيفا أنه منذ الخميس يجرى استجواب كل العاملين الذين تعاملوا من قريب او بعيد مع الطائرة المصرية فضلا عن قيام الأجهزة الامنية بمحاولة استجماع كل المعلومات الخاصة بفترة توقف الطائرة بمطار شارل دو جول.

وقال مصدر قريب من التحقيقات-بحسب الصحيفة- انه لم يتم رصد اي ثغرة او شخص مشبوه حتى الان و ذلك بعد فحص كاميرات المراقبة للركاب و طاقم الطائرة و عمال الصيانة و حاملي الأمتعة بهدف تحديد هويات كل الاشخاص الذين تعاملوا مع الطائرة المصرية.

واضاف المصدر ان إجراءات السلامة و الأمان بالمطار المتبعة كانت سليمة الا ان فرضية العمل الارهابي لا زالت غير مستبعدة .