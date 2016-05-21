تنفيذ برنامج تطعيم حديثي الولادة ضد فيروس الكبد«B» بالوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

> بدأت مديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ برنامج تطعيم الأطفال حديثي الولادة ضد إلتهاب الفيروس الوبائي الكبدي« B » ، بجميع مستشفيات المحافظة.

وقال الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد في تصريح صحفي، إن البرنامج يتضمن تطعيم الأطفال حديثي الولادة ضد فيروس الكبد« B » في غضون 24 ساعة من ولادة الطفل، وإذا تجاوز الأربع ساعات فلن يتم تطعيم الطفل.

وأشار الي أنه، سيتم توفير الطعم بجميع مستشفيات المحافظة العامة والمركزة، وبالتحديد أقسام النساء والتوليد؛ لتطعيم الطفل بمجرد ولادته تحت إشراف طبي كامل، لافتاً إلي ضرورة تقديم الأطفال إلي المراكز الطبية؛ لتطعيمهم ضد المرض.

وأضاف، أن المديرية بصدد تنفيذ برنامج العلاج لمنتفعي الضمان الاجتماعي خلال اليومين المقبلين، لتقديم الخدمة الطبية مجاناً لهذه الحالات، شاملة الكشف وصرف العلاج، وإجراء العمليات الجراحية.