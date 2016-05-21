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رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يتقدمان جنازة الشهيد النقيب أحمد رضوان

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رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يتقدمان جنازة الشهيد النقيب أحمد رضوان رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يتقدمان جنازة الشهيد النقيب أحمد رضوان
تقدّم الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ظهر اليوم، مُشيّعى الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب أحمد حسين رضوان الضابط بقطاع الأمن المركزى الذى استشهد أمس إثر إصابته أثناء مشاركته فى استهداف أحد العناصر الإرهابية بمنطقة جنوب القاهرة.

وتم تأدية صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور العديد من قيادات وضباط وزارة الداخلية وأهالى الشهيد.

وقالت وزارة الداخلية إنها تحتسب شهدائها الأبرار أحياء عند ربهم يرزقون، مؤكدة أن تلك الحوادث الإرهابية تزيد من عزيمة رجال الشرطة وإصرارهم على مواصلة المسيرة للقضاء على الإرهاب، وحماية أمن الوطن وشعب العظيم.


>ننشر تفاصيل الاشتباكات بالرصاص بين الأمن والمتهمين باغتيال 8 رجال شرطة فى حلوان.. استشهاد ضابط وإصابة اثنين ومقتل العناصر الإرهابية.. و"الداخلية" تدفع بمجموعات قتالية ويدعم القسم بتشكيلات أمنية
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