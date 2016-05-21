مصادر: السيسي بحث مع طارق قابيل خطة عمل وزارة الصناعة والتجارة

قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، استقبل اليوم السبت، طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن وزير الصناعة استعرض ملامح استراتيجية وخطة عمل الوزارة للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة، والتى تستهدف تحقيق رؤية الوزارة حتى عام 2020 من خلال النهوض بالصناعة المحلية وتنميتها وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى، وكذا توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، حرص الوزارة على تشجيع ومساعدة كافة المبادرات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعد العمود الفقرى لهيكل الاقتصاد المصرى.

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