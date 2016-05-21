"التضامن": تخصيص 164 مليون جنيه لبرنامج "أطفال بلا مأوى"

قال مسعد عبد الحميد، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إن ظاهرة الأطفال بلا مأوى تزداد يوماً بعد يوم، وأن الرئيس يولى اهتماما كبيرا بالأطفال وإدراجهم فى برنامج الرئاسة.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال فعاليات الملتقى الأول لقطاعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية بعنوان"أطفال بلا مأوى"، الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة بالجامعة، أنه تم تخصيص 164 مليون جنيه لبرنامج أطفال بلا ماوى، لافتا إلى أن البرنامج يتضمن العديد من المحاور، تتمثل فى توفير قاعدة بيانات وحصر للظاهرة على كافة محافظات الجمهورية، وتبنى أفكار غير تقليدية لخدمة أطفال بلا ماوى، منها تسيير 17 وحدة متنقلة فى 10 محافظات، وتطوير مراكز تقديم الخدمات للأطفال وتطوير أماكن المراقبة.

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن برنامج أطفال بلا مأوى سيعمل على توفير مرصد مجتمعى، لأول مرة، للأطفال بلا مأوى لرصد الظاهرة.

ويشارك فى حضور الملتقى كل من الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة أمل الصبان أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وممثلين عن عدد من الجامعات المصرية.

ويتناول الملتقى عدة محاور، منها تشخيص ظاهرة الأطفال الذين هم بلا مأوى، ووضع استراتيجية مستدامة لمحاربتها، ودور الجامعة والمجتمع فى علاج هذه الظاهرة.

ورش فنية لتأهيل أطفال بلا مأوى بملتقى جامعة عين شمس

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