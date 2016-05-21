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"سكاى نيوز": مقاتلات يونانية اعترضت طائرة أمريكية قرب مكان سقوط المصرية

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"سكاى نيوز": مقاتلات يونانية اعترضت طائرة أمريكية قرب مكان سقوط المصرية "سكاى نيوز": مقاتلات يونانية اعترضت طائرة أمريكية قرب مكان سقوط المصرية
عرض موقع "سكاى نيوز"، تقريراً نقلته عن وسائل إعلام يونانية، عن اعتراض طائرتا F16 يونانيتان، لطائرة أمريكية تابعة لشركة دلتا إيرلاينز، بعد أن ضلت طريقها فى المجال الجوى فوق البحر المتوسط.

وجاءت عملية الاعتراض قرب الموقع الذى أعلن أن طائرة " للطيران" سقطت به، وبعد ساعات قليلة من حادث الطائرة المصرية المنكوبة التى كانت متجهة من باريس إلى القاهرة، الخميس، وتحمل 66 راكباً، ثم اختفت قبل ساعة من موعد هبوطها فى القاهرة، وذلك وفقا لوسائل إعلام يونانية.

وكانت رحلة دلتا إيرلاينز انطلقت من ألمانيا باتجاه الكويت.

ويحيط الطائرة الأمريكية الكثير من الغموض، إذ إن الطائرتين الحربيتين اليونانيتين طلبتا من طيارى الطائرة الأمريكية التعريف عن أنفسهما أكثر من مرة، إلا أنهما لم يقما بذلك.


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