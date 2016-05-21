تقرير أمام محافظ بني سويف يؤكد وصول الغاز الطبيعي لـ«95474» مشتركًا بالمحافظة‎

كتب: محمد شعبان

إستعرض اليوم السبت، محافظ بني سويف، تقرير شركة وادي النيل للغاز، حول موقف توصيل الغاز الطبيعي خلال شهرأبريل الماضي, الذي أوضح زيادة مطردة في توصيل الغاز الطبيعي إلى العديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية في إطار التنويع في مصادر الطاقة .

وكشف التقرير عن توصيل 2564 عميلا منزليا جديداً، ليصل بذلك إجمالي العملاء المنزليين إلى 95474عميلا، فيما بلغ عدد العملاء التجاري «المعادل منزلي» 210 عميلاً, في حين تم توصيل الغاز لعدد 3 مخابز بلدية جديدة ليصل إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى 132مخبزاً, فيما بلغ عدد العملاء التجاري الي 147 عميلًا مابين مخابز أفرنجية ومطاعم .

وعن العملاء الصناعيين, بلغ إجمالي العدد 55 مصنعاً بمختلف المناطق الصناعية , فيما يجرى حالياً تنفيذ أعمال زيادة سعة محطة التخفيض والقياس بمنطقة بياض العرب الصناعية لاستيعاب أكبر عدد من المصانع ,, بينما يتم حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعي لـ 6 مصانع جديدة في مجال الحديد والسيراميك والورق والصناعات الغذائية

وكشف التقرير عن البدء في تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي اليها ,فيما يجري التنسيق مع الهيئات والمرافق المختلفة من الطرق والري والصرف والسكة الحديد لاستخراج التصاريح اللازمة لتحقيق الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي , علاوة على تحديث الدراسات الفنية والاقتصادية لتوصيل خدمة الغاز لـ 4 مراكز هي : الواسطى, ببا , سمسطا , اهناسيا ,

وأوضح التقرير، موقف توصيل الغاز بالنسبة لمشروع الـ (7500) عميل , حيث بلغ اجمالي الأسر المستفيدة من خدمة توصيل الغاز : 3614 أسرة بقرية بني هاورن , و 3839 أسرة بقرية تزمنت الشرقية , 661 بعزبة أحمد وهبة , 2732 أسرة بمنطقة الحمرايا شرق النيل , كما تم البدء في أعمال توصيل الغاز بعمارات محي الدين ليصل عدد الأسر المستفيدة من الخدمة 141 أسرة.

وفيما يتعلق بموقف الغاز لمشروع الـ (27500) عميل , كشف التقرير عن توصيل خدمة الغاز لعدد 209 أسرة بمنطقة الكوم الأحمر ليصل الاجمالي بها الى 2457 أسرة , فيما تم توصيل الخدمة لعدد 34 أسرة بمنشية الروضة ليصل اجمالي الأسرة المستفيدة إلى 352أسرة , كما تم البدء في أعمال توصيل الغاز لمركزناصر , حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من الخدمة إلى 2182 أسرة بمركز ناصر , في حين تم الانتهاء من تنفيذ 4كم من خط الصلب (ضغط عالي 70 بار) لتوصيل الخدمة لمركز ومدينة الفشن , ويجرى حاليا استكمال باقي الخط باجمالي طول 4.8 كم ، بينما تستعد الشركة للبدء في تنفيذ أعمال الشبكات وتوصيل الغاز لعزبة رياض باشا , بمجرد تشغيل شبكة الصرف الصحي به .