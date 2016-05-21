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مصرع شخص وتفحم سيارتين و3 دراجات نارية في حريق محطة وقود بالمنيا

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مصرع شخص وتفحم سيارتين و3 دراجات نارية في حريق محطة وقود بالمنيا مصرع شخص وتفحم سيارتين و3 دراجات نارية في حريق محطة وقود بالمنيا
لقى شخص مصرعه وتفحمت سيارتان فى حريق نشب بمحطة وقود بأبوقرقاص جنوب المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية باندلاع حريق بمحطة وقود التعاون ببندر أبو قرقاص.

وانتقل العيمد عصام الخضرى رئيس فرع البحث لجنوب المنيا برفقة قوات من الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق، وتبين من تحريات البحث الجنائى أن المحطة مملوكة لمجدى مفتاح أمين حزب المصريين الأحرار، وقد نشب الحريق أثناء قيام السيارة رقم (3712 ن ف ا) قيادة عيد جمال عبد الكريم محملة بـ26 ألف لتر سولار وبنزين بتفريغ حمولتها، حيث نشب شرز من طرمبة الوقود بالمحطة ـدى إلى اشتعال النيران.

أسفر الحريق عن مصرع مدير المحطة فرغلى فتحى فرغلى 40 سنة، وتفحم سيارتين و3 دراجات بخارية وتلفيات بالمحطة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.


>حريق هائل بمحطة وقود فى أبوقرقاص بالمنيا.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
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