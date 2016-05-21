نقل طبيب وممرض ومجازاة عاملين فى جولة على الوحدات الصحية بأسيوط‎



> مراسل«ONA»:

> قام وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور محمد نوح يرافقه مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور أسامة حجازي، بجولة مفاجئة علي عدد من الوحدات الصحية، للتأكد من توافر الأمصال والطعوم وأدوية الطوارئ وتواجد أفراد المنظومة الصحية.

وتضمنت الجولة المرور علي الوحدات الصحية بقرى باقور ونزلة باقور والنخيلة، وتم التأكد من توافر الأمصال والأدوية بالواحدات، بينما أسفرت عن صدور عدة قررات منها نقل طبيب من مركز طب الأسرة بباقور الي البداري لعدم تواجده بمقر عمله وتاكيد الممرض بان الطبيب دائم الغياب كما اكدت تقارير التفتيش.

كما صدر قرار بنقل ممرض الي مستشفي الايمان العام بالأربعين، لعدم إلتزامه بأداء واجبه الوظيفي ومجازاة 3 عمال خدمات معاونه لعدم إلتزامهم بأداء واجبهم الوظيفي ولسوء نظافة الوحدة الصحية للعاملين بها و مجازاة ممرضتين بالوحدة الصحية بالنخيلة لعدم إرتداء الزي الرسمي وعدم الإهتمام بنظافة الأجهزة الطبية وإصطحاب طفل رضيع أثناء فترة العمل .