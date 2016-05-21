أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نقل طبيب وممرض ومجازاة عاملين فى جولة على الوحدات الصحية بأسيوط‎

Google+ Print
نقل طبيب وممرض ومجازاة عاملين فى جولة على الوحدات الصحية بأسيوط‎ نقل طبيب وممرض ومجازاة عاملين فى جولة على الوحدات الصحية بأسيوط‎

 


> مراسل«ONA»:
> قام وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور محمد نوح يرافقه مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور أسامة حجازي، بجولة مفاجئة علي عدد من الوحدات الصحية، للتأكد من توافر الأمصال والطعوم وأدوية الطوارئ وتواجد أفراد المنظومة الصحية.

وتضمنت الجولة المرور علي الوحدات الصحية بقرى باقور ونزلة باقور والنخيلة، وتم التأكد من توافر الأمصال والأدوية بالواحدات، بينما أسفرت عن صدور عدة قررات منها نقل طبيب من مركز طب الأسرة بباقور الي البداري لعدم تواجده بمقر عمله وتاكيد الممرض بان الطبيب دائم الغياب كما اكدت تقارير التفتيش.

كما صدر قرار بنقل ممرض الي مستشفي الايمان العام بالأربعين، لعدم إلتزامه بأداء واجبه الوظيفي ومجازاة 3 عمال خدمات معاونه لعدم إلتزامهم بأداء واجبهم الوظيفي ولسوء نظافة الوحدة الصحية للعاملين بها و مجازاة ممرضتين بالوحدة الصحية بالنخيلة لعدم إرتداء الزي الرسمي وعدم الإهتمام بنظافة الأجهزة الطبية وإصطحاب طفل رضيع أثناء فترة العمل .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا