«تعليم الأقصر»يحصد المركزالسابع في مسابقة الإتحاد العام علي مستوي الجمهورية

مراسل«ONA»:

أعلن طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، عن حصول مديرية التعليم بالمحافظة علي المركز السابع في مسابقة الإتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية عن العام الجاري، بمشاركات نصر الدين محمد رمضان الرائد العام على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية و محمد يوسف أحمد الإخصائى المثالى للمرحلة الثانوية.

وقال موسى عبد الله، المتحدث الإعلامى باسم المديرية، إن المسابقة أقيمت بالقاهرة لاتحاد طلاب العجوزة، وتضمنت أهم بنود التقييم بالنسبة للرائد العام: حسن المظهر، والقدرة على مواجهة المواقف، والقدرة على المتابعة، والفهم والإلمام، وتطبيق القرار الوزارى 62 لسنة 2013، والقدرة على تشكيل وتفغيل الريادة، وتطبيق الجوانب المرتبطة بالشئون المالية.