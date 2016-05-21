عقد نايكي الجديد يمنح برشلونة 155 مليون يورو سنويا

(إفي): أعلن نادي برشلونة فجر اليوم تجديد عقد الرعاية مع شركة (نايكي) الأمريكية للملابس الرياضية حتى عام 2028 مما يعني حصول البرسا على نحو 155 مليون يورو سنويا.

ويعني تجديد العقد مع (نايكي)، الذي يجب أن يتم إقراره في الجمعية العمومية المقبلة للنادي، تحسنا في عائدات النادي الكتالوني بالنسبة للموسمين الأخيرين بعقد الشركة القديم والذي سينتهي في 30 يونيو 2018.

ووفقا للمعلومات التي توصلت إليها (إفي)، سوف ترتفع عائدات البرسا في موسمي 2016-2017 و2017-2018 من 60 مليون يورو سنويا إلى 80 أو 85 مليون يورو، وفقا للتعديلات التي تم إدخالها بالعقد الجديد.

واعتبارا من موسم 2018-2019 الأول في العقد الجديد، سوف يحصل نادي برشلونة على 105 ملايين يورو ثابتة وسيستعيد إدارة محلاته التجارية الخاصة- التي كانت تديرها (نايكي) على سبيل الإعارة حتى الآن - مما يعني حصول البرسا على عائد متغير يقدر بـ50 مليون يورو سنويا.

وبهذا العقد، يصبح برشلونة في المراتب الأولى بقائمة الأندية التي تحصل على هذا النوع من اتفاقيات الرعاية على مستوى العالم.

وأبرز رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو أهمية الاتفاق قائلا "بهذا العقد نوسع تحالفا استراتيجيا للنادي، كما نعزز انتشارنا العالمي عبر شركة رائدة في مجالها".