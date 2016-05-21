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رئيس بايرن السابق: يجب ألا يسدد هوميلز إذا وصل النهائي لركلات الترجيح

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رئيس بايرن السابق: يجب ألا يسدد هوميلز إذا وصل النهائي لركلات الترجيح رئيس بايرن السابق: يجب ألا يسدد هوميلز إذا وصل النهائي لركلات الترجيح

يرى أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ السابق أنه يجب على توماس توخل مدرب بروسيا دورتموند ألا يمنح مدافعه ماتس هوميلز الفرصة لكي يسدد ركلة ترجيحية إذا وصل نهائي كأس ألمانيا لهذه المرحلة.

وتتجه الأنظار في ألمانيا إلى نهائي الكأس السبت والذي سيجمع بايرن بدورتموند، وسيكون هوميلز هو الحلقة الأبرز في المباراة باعتبارها الأخيرة له مع أسود الفستيفاليا قبل الانتقال إلى النادي البافاري الموسم المقبل.

وقال هونيس لصحيفة بيلد:"هذا الأمر سيقرر توخيل، لكن لو كان الأمر بيدي لما تركته يسدد".

وأضاف "أيا كانت نتيجة تسديدته، قد تؤثر عليه بالسلب".

وأردف "إذا سجل وفاز دورتموند سيغضب هذا جمهور بايرن. إذا أخفق سيحدث العكس".

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