صورة - تشاكا في أرسنال ويبقى الإعلان الرسمي

انتشرت بعض الصور على مواقع التواصل الجتماعلي لجرانيت تشاكا اللاعب السويسري لفريق بروسيا مونشنجلادبخ بقميص أرسنال.

تشاكا سافر إلى العاصمة الإنجليزية لندن قبل أيام لإجراء الفحوصات الطبية في أرسنال تمهيدا لإتمام انتقاله بشكل كامل، ويبدو أن الصفقة حسمت بالفعل.

بعض الصور المسربة أظهرت تشاكا يرتدي قميص أرسنال ويلتقط بعض الصور في تقديمه.

ومن المتوقع أن يعلن أرسنال عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي.

وكلف تشاكا أرسنال قرابة الـ 30 مليون جنيه استرليني، وسيعلن النادي اللندني عن قيمة الصفقة ومدة التعاقد بشكل رسمي في وقت لاحق.

يذكر أن شقيق صاحب الـ 24 عاما توالنت تشاكا كان زميل سابق لمحمد النني لاعب أرسنال الحالي في صفوف بازل السويسري، ولكن هذه المرة سيزامل النني شقيقه الأصغر والأشهر.