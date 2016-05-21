رسميا - واتفورد يعين ماتزاري مدربا للفريق ويعيده لكرة القدم

أعلن نادي واتفورد رسميا عن تولي والتر ماتزاري مهمة تدريب الفريق بدء من شهر يوليو المقبل خلفا لكيكي سانشيز فلوريس المدرب السابق للفريق.

وعمل ماتزاري كمدرب لإنتر ميلان ونابولي في وقت سابق وطوال مسيرته فاز ببطولة كأس إيطاليا مع نابولي في موسم 2011-2012 وهو لم يتولى تدريب أي فريق منذ شهر نوفمبر 2014 حينما أقيل من تدريب الأفاعي.

وكان واتفورد قد أعلن في 13 من شهر مايو الماضي عن أن كيكي فلوريس سيرحل عن النادي بنهاية الموسم، ثم أعلن يوم السبت عن تولي ماتزاري لمهمة تدريب الفريق.

وحسب تصريحات وكيل ماتزاري يوم الجمعة، فالمدرب الإيطالي قد وقع على عقد يمتد لثلاثة أعوام مع كتيبة فيكاراج رود ليصبح ثامن مدرب للفريق في أخر 4 أعوام.

الجدير بالذكر أن فلوريس أنهى الموسم مع واتفورد في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ووصل بالفريق إلى نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكنه ودع البطولة على يد كريستال بالاس.