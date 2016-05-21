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البرتغال تعتمد حصراً على الطاقة المتجددة خلال 4 أيام

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البرتغال تعتمد حصراً على الطاقة المتجددة خلال 4 أيام البرتغال تعتمد حصراً على الطاقة المتجددة خلال 4 أيام

أرشيفية

اعتمدت البرتغال في إنتاجها للكهرباء حصراً على مصادر للطاقة المتجددة على مدى أربعة أيام متواصلة مطلع مايو، في فترة هي الأطول على هذا الصعيد في البلاد، بحسب ما أبلغت الجمعية البرتغالية لمنتجي الطاقة المتجددة وكالة فرانس برس.

وأوضح الأمين العام للجمعية جوزيه ميديروس بينتو أن “إنتاج الطاقة المتجددة غطى بالكامل استهلاك البلاد من الكهرباء على مدى 107 ساعات بين الساعة 06,45 في السابع من مايو و17.45 في 11 مايو”، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وهذه الجمعية التي تمثل 93% من الشركات المنتجة للطاقة المتجددة في البرتغال تستند الى بيانات مقدمة من شركة “ار اي ان” التي تدير الكهرباء.

ولفت بينتو إلى أن “إنتاج المحطات العاملة على الفحم والغاز لم يتوقف بالكامل خلال هذه الفترة”، مضيفاً “غير أن هذا الأمر أدى إلى فائض في الإنتاج” صدر إلى إسبانيا المجاورة.

وقد عمدت البرتغال الفقيرة بالموارد الطبيعية إلى تطوير حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاجها الكهربائي بنسبة كبيرة عبر الاعتماد خصوصاً على الطاقة المائية والرياح، إذ ارتفعت نسبة استحواذ هذه المصادر على مجمل انتاج الطاقة في البلاد من 32.4% سنة 2004 إلى 52.1% سنة 2014 وفق هيئة “يوروستات” الأوروبية للاحصائيات.

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