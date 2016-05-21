بالفيديو والصور.. آخر تطورات حادث طائرة مصر الطيران المنكوبة

يتابع اليوم السابع "لحظة بلحظة" تطورات حادث سقوط طائرة مصر للطيران، القادمة من مطار شارل ديجول بباريس إلى مطار القاهرة، بالبحر المتوسط، وإعلان العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية العثور على حطام الطائرة وبعض متعلقات الركاب بالبحر المتوسط، على مسافة 290 كم شمال الإسكندرية.

وقال وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت إن فرنسا ستواصل التعاون مع السلطات المصرية للكشف عن ملابسات حادث تحطم طائرة مصر للطيران التي كانت تنقل على متنها 66 شخصا بينما كانت قادمة من باريس الى القاهرة.

فيما وضع الإعلام الغربى 5 سيناريوهات لسقوط الطائرة المصرية على خلفية الأحداث الإرهابية التى شهدتها باريس فيما مضى،

وأعلن محققون فى هيئة سلامة الطيران الفرنسية، أن طائرة آيرباص "إيه 320" التابعة لشركة مصر للطيران التى تحطمت الخميس الماضى فى البحر المتوسط، وجهت رسائل آلية بانبعاث دخان على متنها، لكن لا يزال من المبكر تفسيره.

كانت طائرة مصر للطيران، القادمة من مطار باريس إلى مطار القاهرة اختفت من على شاشات الرادار، الخميس الماضى، وذلك قبل دخولها المجال الجوى المصرى، وكان على متنها 59 راكبا و10 من أفراد طاقمها.

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