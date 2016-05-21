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بالصور.. اخبار كوريا .. مسيرة فى كوريا الجنوبية احتجاجا على مقتل سيدة طعنا

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بالصور.. اخبار كوريا .. مسيرة فى كوريا الجنوبية احتجاجا على مقتل سيدة طعنا بالصور.. اخبار كوريا .. مسيرة فى كوريا الجنوبية احتجاجا على مقتل سيدة طعنا
تظاهر مئات الكوريين الجنوبيين فى واحدة من أكثر المناطق الترفيهية ازدحاما فى سول احتجاجا على مقتل سيدة تبلغ من العمر 23 عاما طعنا، وهو ما مس وترا حساسا فى بلد يعيش فيه كثير من النساء فى خوف من التعرض للهجوم.

وبدأ المتظاهرون، الذين ارتدوا أقنعة بيضاء ومعاطف الفينيل، مسيرتهم اليوم السبت من بوابة محطة مترو أنفاق غانغنام جنوب سول، بالقرب من مكان الهجوم الذى نفذه شخص غريب فى وقت مبكر من صباح الثلاثاء فى حمام المبنى.

وكان ذلك اليوم الرابع على التوالى لتأبين الضحية والتجمعات الأخرى، غطيت البوابة عقب الحادث بآلاف الرسائل، جاءت غالبيتها على ما يبدو من نساء عبرن عن الحزن والخوف المحتمل من أن يصبحن أهدافا عشوائية للعنف، وتظهر الاحصاءات ارتفاع جرائم العنف ضد النساء فى كوريا الجنوبية.

مظاهرات فى كوريا (2)

مظاهرات فى كوريا (3)

مظاهرات-فى-كوريا
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