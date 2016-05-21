اذا كنت تعاني من البشرة الجافة و تبحث عن افضل الطرق و الوسائل الصحية لعلاجها و ترطيبها طبيعيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل و صحي يشمل نصائح لعلاج جفاف البشرة.

كيف تعتني بالبشرة الجافة إذا كنت تعاني من البشرة الجافة ، يجب علي أن تتعرف علي كل الفيتامينات و المعادن و عادات الأكل الصحية التي تفيد البشرة الجافة . و البحث عن الطرق الصحية لعلاج البشرة الجافة . و من المهم فهم فوائد الفيتامينات و المعادن و الأطعمة حتي تتخذ القرار الصح عند شراء الأطعمة من السوق .

كيف تعتني بالبشرة الجافة

عندما توجد داخل السوبر ماركت وتبحث عن أطعمة تعالج البشرة الجافة ، قم بالتوجه مباشرة إلي قسم الخضار لشراء الخضار الورقية و الجزر و الطماطم و الخيار، ثم الإنتقال إلي قسم البروتين ، يفضل شراء البيض و الأسماك الزيتية . هذه المكونات تساعد في عمل وصفات طبيعية لعلاج البشرة الجافة ولكن لماذا يفضل إستخدام هذه الأطعمة . السبب وراء ذلك هو أن كل هذه المكونات غنية بفيتامين أ و هو من أحد العناصر المسئولة عن تجديد أنسجة البشرة . و دائماً ما تحتاج البشرة إلي فيتامين أ .

> تحتوي هذه الأطعمة مثل البيض و السمك و السبانخ علي فيتامين ب وهو عنصر أساسي لتكوين خلايا البشرة و الأظافر و الشعر .وعادة ما يستخدم الجميع بياض البيض في أقنعة تقشير الوجه . تناول الكثير من المياه . من المعروف أن تناول الكثير من المياه يساعد في علاج البشرة الجافة . لأنه يساعد في بقاء البشرة رطبة و أن تبدو رائعة و زيادة الشعور الإيجابي .

يفضل إستعمال الخلطات المنزلية للتعامل مع البشرة الجافة :

قناع القرع و العسل لعلاج البشرة الجافة :

> 1 معلقة كبيرة من القرع المهروس

> 1 معلقة كبيرة من العسل

> 1/4 معلقة من القشدة المخفوقة

> 1/2 معلقة من السكر البني

> خلط كل هذه المكونات معاً ثم وضعهم علي الوجه لمدة 15 دقيقة و غسل الوجه بالماء الدافئ .

> هذا القناع لا يناسب البشرة الجافة فقط بل يناسب جميع أنواع البشرة الأخري . و المكونات بسيطة للغاية . لذلك نحن ننصح دائماً بشراء المواد الغذائية اللازمة لعلاجات البشرة .

> 2. يمكنك أيضاً تجربة الأمصال المضادة للشيخوخة و التي تحتوي علي نسبة عالية من الدهون الاساسية و تعمل علي ترطيب خلايا البشرة .

> 3. هذه الأمصال مفيدة بشكل خاص للبشرة الجافة ، حيث أنها تعمل علي ليونة الجلد و يبدو أصغر سناً .

> 4. يمكنك عمل الأمصال الطبيعية بإستخدام زيت اللوز و زيت الجزر و ثمرة البرتقال و اللافندر فكلها عناصر أساسية تعمل علي تغذية البشرة و تحفز من إنتاج الخلايا الجديدة .

> 5. و تعمل الزيوت الغنية بقتامين ج كمضادات للاكسدة و تحمي البشرة ضد أمراض الشيخوخة المبكرة .

> هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تناسب كل نوع من البشرة ، بمجرد التعرف علي مكوناته قم بإستخدامه فجميعها عناصر صحية و لا تضر بالبشرة وغير مكلفة مادياً .

طريقة عمل ماسك الحليب للبشرة الجافة

المكونات

> – ملعقة صغيرة من اللبن المجفف – ملعقة صغيرة من العسل – ملعقة صغيرة من جل الصبار – قطرات من الزيوت الأساسية

التحضير

> قومي أولا بخلط المكونات المذكورة في الأعلى جيدا، ثم قومي بوضعها على وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة ثم اغسليها بالماء الدافئ، واستمري في استخدامها اسبوعيا وسوف تحصلين على جلد رطب ولكن يجب أن تنتظمي في استخدامه.

فما يميز هذه الوصفات هو أنها وصفات طبيعية بنسبة مائة بالمائة مفيدة للجلد والبشرة ولا تسبب حدوث آثار جانبية ضارة كما يحدث عند استخدام منتجات العناية بالبشرة المحتوية على المواد الكيميائية المضرة.

ماسك للبشرة الجافة بالتفاح

حيث يتم استخدام التفاح للاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة به، وإضافة مواد أخرى كالعسل وكريم مرطب حتي يكون أكثر ليونة.

> المكونات

> – تفاحة

> – ملعقة كريم

> – ملعقة عسل

> التحضير :

> اغسلي التفاحة ثم قشريها وقطعيها ثم اخلطيها مع ملعقة كبيرة من الكريم وملعقة صغيرة من العسل، اخلطيهم جيدا ثم قومي بوضعه على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بشطفه بماء دافئ وقومي بإزالة البقايا من على وجهك.

الفواكه والخضروات المستخدمة لإزالة الرواسب :

يجب أن تتم إزالة الشوائب من البشرة وهذا يتطلب فتح وتوسيع المسام المسدودة بفعل الزهم، ويستخدم في ذلك بعض الفواكه والخضروات الغنية بالأحماض العضوية مثل التفاح والخياروالطماطم

> كما يمكنك أن تستخدم بدلا من ذلك بعض الفواكه الأخرى كالبرتقال أو البطيخ أو العنب والتي تعتبر من أهم الفواكه وأكثرها فائدة لماسك البشرة.

وإليك وصفة اخرى لعمل ماسك للبشرة الجافة بالتفاح بالمنزل :

المكونات :

> – 3 تفاحات مهروسة

> – 1 كمثرى مهروسة

> – ملعقة كبيرة من الزبادي

>التحضير :

> تخلط المكونات السابقة جيدا حتى تحصلي على عجينة لينة ثم يوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل أن تغسلي وجهك بالماء البارد.

> فاللبن مهم لأنه يمد الجلد بالبروتينات اللازمة، والكمثرى أيضا مهمة لأنها تحتوي على عناصر مغذية للجلد، والتفاح كما ذكرنا سابقا يعمل على تفتيح المسام وإزالة الشوائب والسموم منها.

> حاولي أن تقومي بتجربة هذه الوصفات كي تتخلصي من البشرة الجافة وتخصلي على بشرة صحية ناضرة وناعمة

ماسك علاج حب الشباب للبشرة الجافة

إذا كنتِ من صاحبات البشرة الجافة وتعانين من حب الشباب وإعادة ظهعوره مرة أخرى حتى بعد علاجه فلا تيأسي حيث أن الحل بسيط وسهل وهو من خلال الماسكات الطبيعية التي توفر التغذية الطبيعية للبشرة دون القلق من حدوث أي ضرر أو آثار جانبية، واليوم فإننا سوف نقوم بعرض طريقة عمل ماسك خاص بالبشرة الجافة يساعد على منع ظهور حب الشباب فإذا كنت تعاني من حب الشباب ببشرتك الجافة فتعلمي معنا طريقة عمل هذا الماسك من خلال السطور التالية

أولا: مكونات طريقة عمل ماسك البشرة الجافة لعلاج الحبوب

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون – ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر – خل التفاح – ملعقة كبيرة من السكر – عسل

ثانيا: الخطوات

1 – قومي بتحضير أوراق الشاي الأخضر عن طريق تقطيعها إلى أجزاء صغيرة

> 2- ثم قومي بخلط زيت الزيتون أو زيت جوز الهند مع أوراق الشاي الأخضر المقطعة

> 3- ثم قومي بإضافة ثلاث قطرات من خل التفاح إلى الخليط

> 4- واخلطي معهم السكر أيضا

> 5- ثم قومي بإضافة العسل إلى المزيج أيضا وقومي بإضافة المزيد من العسل حتى تحصلي على قوام كريمي للخليط

> 6- والآن قومي بتدليك وجهك بالماسك لمدة دقيقة واحدة أو أكثر

> 7- واتركي الماسك على وجهك لمدة 8 دقائق

> 8- ثم قومي بغسيل وجهك بالماء البارد وبذلك تكوني قد نجحتي في عمل وتطبيق ماسك علاج ومنع ظهور حب الشباب لبشرتك الجافة بطريقة صحيحة

> ومع الاستمرار والمواظبة على عمل ماسكعلاج حب الشباب للبشرة الجافة سوف تحصلين مع الوقت على بشرة ذات مظهر صحي وجذاب وخالي من حب الشباب والبثور والعلامات والهالات السوداء وغيرها من مشاكل البشرة التي تؤرق كل النساء تقريبا، حيث أن المكونات الطبيعية لهذا الماسك مفيدة بشكل كبير جدا في علاج ومنع ظهور حب الشباب مرة أخرى سواء أوراق الشاي أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو العسل تحتوي على عناصر هامة جدا تغذي البشر وكذلك المواد المضادة للأكسدة التي تخلص خلايا الجلد من الشقائق الحرة الضارة التي تسبب الضرر لخلايا الجلد وكذلك خل التفاح الذي يساعد على تنظيف البشرة، وبالتالي فإن هذا الماسك لن يساعدك في التخلص من حب الشباب فقط وإنما سوف يساعدك أيضا على حماية البشرة بمنع ظهور حب الشباب مرة أخرى وكذلك يساعد على ترطيب البشرة وتركها ناعمة وصحية فتتخلصي من حب الشباب ومن جفاف البشرة في آن واحد

ماسك الطماطم للبشرة الجافة :

سوف تحتاج إلي الأشياء التالية :

> الطماطم و القليل من زيت الزيتون .

> تقطيع الطماطم إلي جزئين و تجهيز عصير الطماطم .

> إضافة نصف معلقة صغيرة من زيت الزيتون إليها و التقليب جيداً . غسل الخليط بالماء الدافئ .

> يساعد هذا الخليط في ظهور البشرة رطبة و ناعمة .

إليك طرق عمل كريم ليلي للعناية بالبشرة والجلد

كريم ليلي بزيت الزيتون للترطيب

> المكونات:

> نصف كوب من زيت الزيتون

> 2 ملعقة زيت جوز الهند

> ملعقة شمع العسل

> كبسولة فيتامين E

> التحضير:

> يمزج زيت الزيتون وزيت جوز الهند مع شمع العسل.

> يوضع المزيج في مقلاة على درجة حرارة متوسطة.

> بعد التأكد من ذوبان الشمع نرفع المكونات عن النار.

> يضاف للمزيج فيتامين E بعد تفريغه من الكبسولة.

> تُترك المكونات لتبرد، ثم توضع في حاوية، وتخزن في مكان معتم وجاف.

> يستخدم هذا الكريم لمدة 2-3 أشهر.

>كريم ليلي بالجلسرين

> المكونات:

> ماء الورد

> زيت جوز الهند

> زيت اللوز

> الجليسرين

> التحضير:

> في مقلاة على درجة حرارة متوسطة، نضع زيت جوز الهند وزيت اللوز.

> نسخن الخليط حتى تمتزج الزيوت جيدًا مع بعضها.

> نرفع الزيوت عن النار، ثم نضيف ماء الورد والجليسرين.

> نخلط المكونات جيدًا حتى تمام الامتزاج، وبذلك يكون الكريم جاهز.

> يُوضع الكريم في حاوية، ثم يُخزن في مكان معتم وبارد.

>زبدة الكاكاو للتجاعيد تصنع كريم ليلي رائع المفعول

> المكونات:

> زبدة الكاكاو.

> زيت زيتون بكر.

> زيت جوز الهند

> التحضير:

> توضع كل المكونات في وعاء.

> تسخن على درجة حرارة متوسطة حتى تمتزج ببعضها البعض تمامًا.

> تُرفع عن النار، وتُترك لتبرد.

> يحفظ الكريم في حاوية في مكان معتم وبارد.

>كريم ليلي بمكون الشاي الأخضر لتنقية البشرة

> المكونات:

> مستخلص الشاي أخضر.

> زيت اللوز.

> ماء الورد

> زيت عطري.

> جل الصبار.

> شمع العسل.

> التحضير:

> في وعاء على نار متوسطة نضع زيت اللوز وشمع العسل.

> نقوم بمزج الزيت والشمع حتى تمام الذوبان.

> يرفع المزيج عن النار ويضاف إليه جل الصبار.

> يضاف للمزيج أيضًا الشاي الأخضر والزيت العطري وماء الورد.

> تُمزج المكونات جيدًا، وبذلك يكون الكريم جاهز.

> يحفظ الكريم في حاوية في مكان معتم وبارد.

>جل الصبار لمقاومة حب الشباب لن تجدي أفضل منه لعمل كريم ليلي

> المكونات:

> جل الصبار.

> زيت اللافندر

> زيت زهرة الربيع

> التحضير:

> يمزج جل الصبار مع زيت اللافندر.

> يضاف إليهم زيت زهرة الربيع وتمزج المكونات جيدًا.

> يحفظ الكريم في حاوية ويخزن في مكان بارد ومعتم.

>العناية الكاملة في كريم ليلي بالحليب المنعش

> المكونات:

> كريمة الحليب.

> ماء الورد.

> زيت الزيتون.

> جليسرين.

> التحضير:

> تخلط المكونات جميعًا.

> باستخدام الخلاط يتم مزجهم حتى يتكون خليط كريمي.

> يحفظ الكريم في وعاء في مكان بارد ومعتم.

>أصنعي كريم ليلي بالتفاح لتنشيط البشرة

> المكونات:

> تفاح

> ماء الورد

> زيت الزيتون

> التحضير:

> تقطع التفاحة لقطعتين وتزال البذور.

> تقطع التفاحة لقطع صغيرة ثم توضع في الخلاط مع قليل من زيت الزيتون.

> توقف عن الخلط عند تكون مسحوق ناعم.

> يوضع الخليط في وعاء على نار هادئة.

> يرفع الخليط عن النار بعد فترة، ويضاف إليه نصف كوب ماء ورد.

> يمزج الخليط مع ماء الورد جيدًا.

> يحفظ الكريم في وعاء بارد ومعتم.

> يستخدم الكريم في فترة لا تتجاوز 6 أيام.

>كريم ليلي للتفتيح

> المكونات:

> لوز.

> زبادي.

> مسحوق الكركم.

> مسحوق خشب الصندل.

> عصير الليمون.

> زعفران.

> التحضير:

> ينقع اللوز طوال الليل، ثم يقشر في الصباح، ويطحن لعجينة ناعمة.

> يضاف للوز الزبادي، عصير الليمون، الزعفران، ومسحوقي الكركم وخشب الصندل.

> يتم مزج المكونات لحين الحصول على خليط سلس.

> يخزن الخليط (الكريم) في وعاء ويحفظ في مكان بارد ومعتم.

>كريم ليلي بالأفوكادو المضاد للشيخوخة

> المكونات:

> أفوكادو

> بيض أو زبادي

> التحضير:

> يهرس الأفوكادو حتى يحول لعجينة ناعمة.

> تضرب بيضة في الخلاط.

> يضاف إليها ثمرة الأفوكادو المهروسة.

> يتم الخلط حتى تتحول المكونات لعجينة ناعمة.

> يوضع الكريم في وعاء، ويحفظ في مكان بارد ومعتم.

> يستخدم الكريم مرتين أسبوعيًا.

>زيت اللوز للبشرة الجافة كريم ليلي مفيد جدا لصاحبات البشرة الجافة

> المكونات:

> زيت اللوز.

> زبدة الكاكاو.

> العسل.

> ماء الورد.

> التحضير:

> في وعاء على النار نعمل على إذابة زبدة الكاكاو وزيت اللوز.

> بعد تمام الذوبان يرفع الخليط عن النار ويضاف إليه ماء الورد والعسل.

> تخلط المكونات في الخلاط حتى تكون معجون كريمي.

> يخزن الكريم في وعاء في مكان بارد ومعتم.