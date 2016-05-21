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مصرع 8 أشخاص جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية جنوبي الصين

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مصرع 8 أشخاص جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية جنوبي الصين مصرع 8 أشخاص جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية جنوبي الصين

ارشيفية

لقى 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وفقد أربعة آخرين، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت مقاطعة قوانغدونغ الساحلية جنوبي الصين.

وأفادت السلطات المحلية الصينية، اليوم السبت، بأن الفيضانات والانهيارات الأرضية أجبرت ما يقرب من 55 ألف شخص على النزوح من منازلهم بالمقاطعة، علاوة على نحو 7500 شخص في منطقة قوانغشى المجاورة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، فإن هيئة الأرصاد الصينية تتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول جنوبي البلاد على مقاطعات قوانغدونغ وهاينان وفوجيان ويوننان وغيرها اليوم وغدا الأحد.

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