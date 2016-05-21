«نائب المصريين الأحرار بأسيوط»: الحكومة ترضي شركات الأدوية على حساب المواطن

مراسل«ONA»:

علق النائب جمال عباس،عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار بدائرة مركز أسيوط ، على زيادة أسعارالأدوية، قائلًا «إن الحكومة ترضى شركات الأدوية على حساب المواطن الغلبان».

وقال عباس في تصريح صحفي، إن الحكومة يجب أن تتعامل مع الأزمات بحلول لا تضر بمحدودي الدخل فقط ، ويجب علي الحكومة التراجع عن سياسة تقليل النفقات وزيادة الإيرادات علي حساب الطبقات الفقيرة.

وأشار الي أنه كان يتعين علي الحكومة وضع أسعار للدواء تتناسب مع البعد الصحي والإجتماعي للمرضي، بما يضمن قدرة محدودي الدخل علي العلاج والحق في حياة صحية جيدة.

وأضاف، أن معظم الأدوية التي تندرج تحت قرار الزيادة تمس شرائح أصحاب المعاشات والأمراض المزمنة، مؤكداً علي أن قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، سيتم إستغلاله من قبل شركات الأدوية في زيادة الأنواع الأخرى من الأدوية.

يذكر أن، مجلس الوزراء، قرر رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20% .