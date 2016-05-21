بان كي مون يلتقي أفغانيين وصلا إلى نيويورك بعد قطع مسافة 7 آلاف ميل بالدراجة

التقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أفغانيين قطعا مسافة 7 آلاف ميل بالدراجة للوصول إلى نيويورك، لتعزيز السلام والتضامن.

وقال محمود سايكال، سفير افغانستان ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة -في تصريحات بثتها وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية – إن الرجلين لقيا ترحابا في نيويورك بعد أن قطعا مسافة 7 آلاف ميل بالدراجة.

وأضاف سايكال أن الأفغانيين -نادر شاه نانجارهاري ونجله فيروز خان، وجها الشكر للأمم المتحدة على مساعدتها لافغانستان، وطالبا الامم المتحدة بالعمل على إنهاء الاضطرابات في أفغانستان والتي يعتقدان أن لها صلات خارج افغانستان.

وقال سايكال: “لقد قطعا مسافة 7 آلاف ميل ليصلا اليوم إلى نيويورك كي ينقلا رسالة من الشعب الأفغاني إلى الأمين العام “.

ومن جانبه، قال فيروز خان “نحن -الشعب الأفغاني- قد سئمنا الحرب ولانريد سوى السلام العادل والتعليم والوحدة في أفغانستان”، موضحًا أنهما ينطلقان في رحلتهما يوميا ابتداء من الساعة الثامنة أو التاسعة صباحا، حتى منتصف الليل.

وقال إنهما كانا ينامان أحيانا في محطات القطار ومواقف السيارات، وأفضل لحظة في رحلتهما -التي بدأت من اسطنبول في يوليو الماضي- كانت لقاء الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أهداه الأفغانيان “معطفا” تقليديا يطلق عليه في أفغانستان اسم “جابان”.