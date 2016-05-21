الحمل الضعيف اسباب وعلاج

لكل من تعاني من مشكلة ضعف الحمل او خطر الاجهاض في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم اسباب واعراض الحمل الضعيف وطرق تساعد في حماية حملك ان شاء الله

الحمل

كثير من النساء اللواتي يحملن لا تكون لديهن المعلومات الكافية عن الحمل ، مما يجعل من الحمل موضوعاَ مخيفاَ ومربكاَ ، إذ أنه هناك معلومات يجب أن تعرفها المراة الحامل فتزداد ثقتها بنفسها و تستطيع التعامل مع مسألة الحمل بكل سهولة ، وتحافظ على سلامتها وسلامة جنينها ،كما أنّ الأشخاص الذين على صلة مباشرة مع الحامل يجب أن تتوفر لديهم بعض المعلومات المهمة لمساعدتها و مساندتها أثناء فترة الحمل .

عندما تصبح المرأة حاملاً ، تبدأ اعراض الحمل المتعبة في الظهور منذ الشهر الاول في الحمل ، تتعرض المرأة خلالها لاعراض مختلفة ومتقلبة غير مستقرة ، وتبدأ في المتابعة مع الطبيب المختص والذي يعتبر من اهم الخطوات خلال فترة الحمل ، لانه هناك بعض الاعراض الطبيعية التي يمكن التغلب عليها مع الوقت ، لكن عندما يصبح الحمل صعباً وتتعرض المرأة لمشاكل أخرى ، لابد من تدخل الطبيب في هذه الحالة لينقذ ما يمكن انقاذه قبل تفاقم الوضع ، ومن ابرز المشاكل الخطيرة التي تواجه الحامل ، هى الحمل الضعيف ، والذي قد يؤدي الى الاجهاض اذا لم يلاحظه الطبيب منذ بدايته ، لذلك سنعرض لكِ هنا ابرز الاسباب والاعراض التي قد تسبب هذه المضاعفات .

لماذا يحدث الحمل الضعيف

ويحدث الحمل الضعيف بسبب انخفاض نسبة هرمون الحمل (HCG) وهو المسؤول عن نمو الجنين عن المستوى المطلوب ، لذلك فإنه في بداية الحمل تكون نسبة هرمون الحمل قليلة ، فتنصح الحامل بالراحة وعدم الحركة الكثيرة وإعادة إجراء فحص هرمون الحمل مرة أخرى حتى يتم التأكد من وضع الحمل، حيث أنه اذا كان ما يزال ضعيفاَ فإن الطبيب يصف المثبتات للحامل . وقد يكون سبب ضعف الحمل وانخفاض مستوى هرمون الحمل هو نوعية البويضة الملقحة حيث تكون غير جيدة نتيجة تكّيس المبايض إذا كان هناك تكيس ، أو خلل كروموزومي في الجنين ، أو يكون السبب خلل في بطانة الرحم التي تستقبل الجنين وتكون غير قادرة على تثبيت الجنين، وفي هذه الحالة هناك أدوية وحقن لتقوية البطانة ويتم اكتشاف الخلل في البطانة عن طريق السونار المهبلي ، وممكن أن يكون سبب ضعف الحمل خلل مناعي يؤدي إلى توقف تدفق الدم إلى الجنين مما يؤدي إلى نزوله ، أو ممكن أن يكون السبب ضعف هرمون البروجيستيرون ، ويساعد هرمون البروجيستيرون على زيادة سماكة بطانة الرحم مما يؤدي إلى تثبيت الأجنة.لذلك فإنه يتوجّب على الحامل أن تعمل على إجراء التحاليل اللازمة لمعرفة سبب الضعف ، للإنطلاق مباشرة إلى معالجة السبب.

♥ أسباب حدوث الحمل الضعيف :

هرمون الحمل قد تكون نسبته ضعيفة وبالتالي الشرايين التي توصل الغذاء للجنين قد تنغلق ويمتنع وصول الطعام الى البويضة في بدايتها فتموت ويحدث الاجهاض في الحال

اسباب وراثية ومن اشهرها عيوب وراثية في الكروموسومات مما تؤدي الى حدوث طفرات تؤدي الى اختناق البويضة ثم الاجهاض

وجود اجسام مناعية في الجسم تهاجم الفوسفات الدهني الموجود في المادة الوراثية للجنين او الام تؤدي الى الاجهاض

العيوب الخلقية او المكتسبة في شكل الرحم ، ومنها الرحم ذو القرنين او الحاجز الرحمي ، بالاضافة الى الالتصاقات التي قد تحدث في الرحم وايضاً الاورام التي قد تصيب بطانة الرحم

ضيق عنق الرحم او ضعفه ايضاً يؤدي الى سقوط البويضة او اختناقها ثم اجهاضها ايضاً

حدوث تكييسات في المبايض وهي الاكثر شيوعاً

نقص هرمون البروجيسترون والذي يؤدي الى ضعف بطانة الرحم وعدم تحملها للجنين

الاصابات الميكروبية التي تصيب الرحم او المهبل وقد تتفاقم اذا تم اهمالها وتؤدي الى النزيف ومن ثمّ الاجهاض

مشاكل وراثية خاصة بكرات الدم البيضاء والتي تعتبر مسئولة عن الاجسام المناعية والدفاع عن الجسم فيصبح الجسم معرض للاخطار وقد يهاجم نفسه ايضاً ويؤدي الى الاجهاض **لذلك كانت المتابعة مع الطبيب باستمرار من أهم اولويات الحامل حتى يمكنها متابعة حملها واجراء الفحوصات المستمرة لتجنب مثل هذه المشاكل التي قد تسبب العديد من المضاعفات التي لا يمكن حلها .

ما هي أهم أشهر الحمل

تعتبر أشهر الحمل الأولى هي الأهم ،لأنّه فيها بداية تثبيت الحمل ولا سمح الله ممكن أن تفقد الحامل جنينها في هذه الفترة بنسبة أكبر من المراحل المتاخرة من الحمل . قد يحدث فقدان الحامل لجنينها بسبب أ منها : الإجهاض ، أو توسع عنق الرحم قبل تمام الحمل مما يُعرف بقصور عنق الرحم ، أو أن ترتبط البويضة في مكان غير المكان المخصص للحمل وهو الرحم و هذا ما يسمّى الحمل المنبوذ. وعملية فقدان الجنين المتكرر له مضاعفات خطيرة ، وربما يصبح الرحم غير قادراَ على تثبيت الحمل في المستقبل وهذا شيء خطير و مخيف في نفس الوقت.

♥ اعراض الحمل الضعيف :

الاعراض قد تكون مشابهة للاعراض المعتادة مثل الارهاق المستمر وضيق التنفس والتي تبدو عادية بالنسبة لاول الشهور في الحمل

استمرار الاعراض رغم العلاج قد يكون مؤشراً لضعف الحمل ، بالاضافة الى وجود بعض خيوط الدم البسيطة والمتقطعة التي تلاحظينها من فترة لاخرى .

الكسل الشديد وعدم القدرة على القيام بأي مجهود مهما كان صغير ، فالحامل تستطيع ممارسة الرياضة واجراء بعض المهام المنزلية ولكن في حالة الحمل الضعيف لن تقوى على القيام بأي شئ كل ما تبحث عنه هو الراحة والنوم والجلوس باستمرار

المغص الشديد اسفل البطن والذي يشبه الآم الدورة الشهرية ** لا تتهاوني في ظهور اية اعراض غريبة تلاحظينها لابد من استشارة الطبيب ومتابعة التحاليل ونسبة الهرمونات ونسبة الحمل ايضاً وغيرها من التحاليل الاخرى ، ليتمكن الطبيب من وصف الدواء المناسب لكٍ ومتابعة حملك حتى تصلين الى بر الامان بسلام .

♥ نصائح لتقوية الحمل الضعيف :

اتبعي نظام غذائي مفيد لكِ بكل البروتينات والفيتامينات الهامة والتي تجدينها في الفواكه والخضروات الطازجة

التزمي بمواعيد الدواء التي تستمرين عليها من فيتامينات وحديد والتي وصفها لكِ الطبيب واياكي وتناول اي دواء او فيتامين دون استشارته مسبقاً

استمري في تناول اقراص حمض الفوليك التي تساعدك في تجنب التشوهات التي قد تحدث لطفلك -لاقدّر الله-

قد يصف لك الطبيب اقراص مثبتة للحمل مثل دوفاستون او قد يصف حقن معينة كل شهر ، لا بد لكِ من الحفاظ عليها ولكن ايضاً لا تتناوليها دون استشارته مسبقاً فهى خطر اذا تناولتيها من تلقاء نفسك

حاولي ان تمارسي الرياضة قدر الامكان ولو على الاقل نصف ساعة في اليوم .

♥ نصائح لتجنّب الحمل الضعيف

تناولُ الطعام الصحيّ الغني بالخضروات والفواكه والبروتين، وتجنّب الدهنيات والسكريات قدر الإمكان.

ممارسةُ التمارين الرياضيّة، ومحاولة إبقاء الجسم في حالة من النشاط والمحافظة على الوزن .

تناولُ المكمّلات الغذائية التي يصفها الطبيب، وعدم إهمال تناول الفوليك أسد.

ضبط معدلات ضغط الدم والسكر، ومحاولة إبقائها ضمن المعدلات الطبيعية، والمواظبة على تناول الأدوية التي يصفها الطبيب في مواعيدها المحددة .

المداومةُ على تناول أقراص تثبيت الحمل أو أخذ الحقن المثبّتة للحمل التي يصفها الطبيب للمحافظة على الحمل وتثبيته وعدم إهمال أخذها، وكذلك يجب عدم تناولها إلا باستشارة الطبيب .

♥ من الأمور التي تساعد في الحفاظ على الحمل الضعيف :

تناول الفيتامينات المقوية التي تحتاجها الحامل ، و تلك التي يصفها الطبيب لها و منها الحديد ، و حامض الفوليك ، و الكالسيوم و مجموعة من الفيتامينات الآخرى .

تناول الطعام الصحي و المغذي و الإبتعاد عن التدخين و عن شرب الكحول من الأمور الضرورية جداً .

الابتعاد عن القيام بالمجهود البدني الذي يحتاج إلى قدرة جسدية كبيرة ، كحمل الأشياء الثقيلة مثلاً .

الإبتعاد عن التوتر النفسي .

مماؤسة التمارين الرياضية الخفيفة .

المتابعة الدورية مع الطبيب المشرف على حالتك لمعرفة وضع الجنين و وضعك الصحي .

اتباع تعليمات الطبيب و لا بد من الابتعاد عن أخذ الأدوية من دون استشارته ، كما و لا بد من محاولة تجنب الإصابة بالأمراض و بالأخص تلك المعدية منها .