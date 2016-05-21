وزير التموين :استلام 3 ملايين و600 ألف طن قمح من المزارعين

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بعد مرور36 يوما من فتح باب توريد القمح المحلي من المزارعين منتصف الشهر الماضي تم إستلام أكثر من 95% من الاقماح المتوقع استلامها حيث تم توريد نحو 3 ملايين و600 ألف طن قمح محلي من المزارعين حتي أمس والمتوقع استلامه حوالي 4 ملايين طن قمح.

وأكد وزير التموين فى بيان صحفى اليوم، على أن باب التوريد مفتوحا يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية أمام جميع الموردين لإستلام كل حبة قمح محلي من المزارعين وأن هناك غرف عمليات تم تشكيلها بمركز المعلومات بمجلس الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات تعمل بصفة دائمة ويوميه لحل مشاكل الموردين وأنه يتم صرف المستحقات المالية للموردين بعد إستلام الاقماح وفرزه.

وأشار حنفى إلى أن هناك تيسيرات كبيرة للموردين حيث تتم عمليات الاستلام حسب كشوف حصر مزارعي القمح التي أعدتها وزارة الزراعة وتم ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة معتمدة.

محافظ المنوفية: توريد 118034 طن قمح بالمحافظة للشون والصوامع