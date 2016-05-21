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المتحدث العسكرى يعرض أول فيديو لحطام الطائرة المنكوبة وبعض متعلقات الركاب

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المتحدث العسكرى يعرض أول فيديو لحطام الطائرة المنكوبة وبعض متعلقات الركاب المتحدث العسكرى يعرض أول فيديو لحطام الطائرة المنكوبة وبعض متعلقات الركاب
عرض العميد محمد سمير المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة يشير إلى عمليات البحث والإنقاذ التى تقوم بها القوات المسلحة، عن الطائرة المصرية المنكوبة، من خلال عناصر القوات الجوية والبحرية على مسافة 290 كم من سواحل الإسكندرية، والتى تظهر أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة وبعض متعلقات الركاب .

ويوضح الفيديو الملتقط بمعرفة إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أجزاء من متعلقات الركاب وسترات نجاة، بالإضافة إلى أجزاء من حطام الطائرة ، الذى بدا مهشما إلى أجزاء صغيرة فى عرض البحر المتوسط .


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