رئيس جامعة الأزهر ونوابه يتفقدون امتحانات كليات الجامعة بالدراسة ومدينة نصر

تفقد د.إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر صباح اليوم كليات الجامعة في الدراسة ومدينة نصر للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في بداية انطلاقها اليوم في كل فروع الجامعة على مستوى الجمهورية.

وشملت جولة رئيس الجامعة كليات اللغة العربية والإعلام وأصول الدين بالدراسة، كما شملت أيضاً كليات الدعوة، والدراسات الإسلامية والعربية بنين بمدينة نصر.

وحرص رئيس الجامعة أثناء جولته على قراءة أوراق الأسئلة ومناقشة الطلاب في مدى ملاءمتها لما تم شرحه في المحاضرات، كما تفقد عدد من الكنترولات، وتأكد أيضاً من مدى توفير تهوية كافية في لجان الامتحانات لتوفير أجواء مناسبة للطلاب.

كما نبه الهدهد أثناء زيارته على مشرفي الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بضرورة ضبط اللجان حتى يحصل كل طالب على حقه بمجهوده فقط دون مجهود زملائه، بالإضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب أثناء اللجان.

على نفس الصعيد أجرى د.أحمد حسني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات جولة داخل كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة والدراسات الإنسانية والطب والتجارة وغيرها.

وأكد حسني أن لجان الاختبار تتم بشكل منظم ولا يوجد أية مشكلات تواجه الطالبات حتى الآن.