أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خلال افتتاح استراحة للمحامين..رئيس محكمة حلوان لـ سامح عاشور: "أنت راجل دكر"

Google+ Print
خلال افتتاح استراحة للمحامين..رئيس محكمة حلوان لـ سامح عاشور: "أنت راجل دكر" خلال افتتاح استراحة للمحامين..رئيس محكمة حلوان لـ سامح عاشور: "أنت راجل دكر"
قال المستشار جمال التونى، رئيس محكمة حلوان الابتدائية لنقيب المحامين سامح عاشور، خلال افتتاح مقر استراحة المحامين بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، دعنا نتحدث حديثًا من القلب أنتم القضاء الواقف ونحن الجالس، وأنتم منا ونحن منكم ولا يمكن أن توجد مشكلة بين محامٍ وقاضٍ على الإطلاق.

وأشاد رئيس المحكمة بأخلاق نقيب المحامين، وأنهى حديثه له قائلاً: "أنت راجل دكر".

كما عبر المستشار مجدى خليفة، رئيس محكمة جنوب القاهرة عن سعادته بافتتاح مقر المحامين، وأكد التعاون فى سبيل الحق والعدل، وكل يؤدى عمله للوصول للعدل والحق.

كان قد وصل منذ قليل نقيب المحامين سامح عاشور ونقيب محامى محكمة جنوب القاهرة لمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، اليوم السبت، لافتتاح مقر استراحة المحامين.

وأعلنت نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين فى وقت سابق، عن قيامها بافتتاح استراحة المحامين بالدور السابع بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365