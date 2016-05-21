تأجيل نظر 7 دعاوى تتهم محمد الأمين وصحفيين آخرين بسب مرتضى منصور لجلسة 4 يونيو

اجلت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، اليوم السبت، نظر 7دعاوي تتهم رجل الأعمال محمد الأمين مالك جريدة الوطن، ورئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الفتاح الجبالي، ورئيس التحرير محمود مسلم وصحفيين اخرين، بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجلسة 4 يونيو للمذكرات والمستندات والتصاريح

شهدت الجلسة حضور دفاع كلا الطرفين وطالب دفاع محمد الأمين وعبدالفتاح الجبالي ومحمود مسلم عدة طلبات المطالبة تصريح بشهادة من مقر الجريدة انها غير مسؤلة عن الواقعة وان الطبع والنشر يتم في موقع آخر

تصريح باستخراج شهادة رسمية من ادراة العضوية والاشتراكات بالنادي الأهلي يفيد اذا كان مرتضى منصور أحد من أعضائه أو عدمه وبيان فترة عضويته وأسباب انهاءها اوشطبها أن وجدت

تصريح استخراج صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس ادارة نادي الزمالك المنعقد بجلسة16/6/2014و21/7/2014 وذلك من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

تصريح استخراج شهادة من وزارة الشباب والرياضة لبيان المبالغ المالية التي قامت الوزارة بتقديمها لنادي الزمالك لصالح إصلاح وتأسيس منشآت نادي الزمالك لعام 2016وعام2015وعام2014

تصريح استخراج إفادة من الاتحاد المصري لكرة القدم تفيد اذا كانت هناك لائحة تنص على توقيع غرامات على المدير الفني لفريق في حالةعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد المبارة وصورة رسمية من هذ ه اللائحة

تصريح استخراج صورة من محاضر اجتماعات المجلس إدارة نادي الزمالك في الجلسة الأولى بتاريخ 4 أبريل 2014

والجلسة العاشرة بتاريخ 9 سبتمبر 2014

اما عن طلبات دفاع مرتضى منصور طالب الدفاع التصريح استخراج صورة رسمية من الخطاب الموجه من اللجنة العليا للانتخابات لإدارة قنواتcbc الفضائية لإزالة المخالفات ونزع الشريط الاخباري المذاع والمعروض اسفل الشاشة خلال شهر10/5/20th لعدم أبطال العملية الانتخابية بالمحكمة واستخراج نسخة منا عرض على شاشة cbc

كان رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، تقدم ببلاغ ضد كلا من محمد الأمين مالك جريدة الوطن وقنوات cbc الفضائية، وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن ، ومحمد محمود مسلم رئيس التحرير، الصحفيان بذات الجريدة، يتهمهم بسبه وقذفه.

واتهم مرتضى منصور في دعواه المشكو في حقهم بسبه وقذفه والإهانة وإشاعة أخبار كاذبة من شائنها تكدير السلم العام في جريدته.