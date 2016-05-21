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تأجيل نظر 7 دعاوى تتهم محمد الأمين وصحفيين آخرين بسب مرتضى منصور لجلسة 4 يونيو

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تأجيل نظر 7 دعاوى تتهم محمد الأمين وصحفيين آخرين بسب مرتضى منصور لجلسة 4 يونيو تأجيل نظر 7 دعاوى تتهم محمد الأمين وصحفيين آخرين بسب مرتضى منصور لجلسة 4 يونيو

محمد الأمين

اجلت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، اليوم السبت، نظر 7دعاوي تتهم رجل الأعمال محمد الأمين مالك جريدة الوطن، ورئيس مجلس إدارة الجريدة عبد الفتاح الجبالي، ورئيس التحرير محمود مسلم وصحفيين اخرين، بسب وقذف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجلسة 4 يونيو للمذكرات والمستندات والتصاريح

شهدت الجلسة حضور دفاع كلا الطرفين وطالب دفاع محمد الأمين وعبدالفتاح الجبالي ومحمود مسلم عدة طلبات  المطالبة تصريح  بشهادة من مقر الجريدة انها غير مسؤلة عن الواقعة وان الطبع والنشر يتم في موقع آخر

تصريح باستخراج شهادة رسمية من ادراة العضوية والاشتراكات بالنادي الأهلي  يفيد اذا كان مرتضى منصور أحد من أعضائه  أو عدمه وبيان فترة عضويته وأسباب انهاءها اوشطبها أن وجدت

تصريح استخراج صورة طبق الأصل  من محضر اجتماع  مجلس ادارة نادي الزمالك  المنعقد  بجلسة16/6/2014و21/7/2014 وذلك  من مديرية الشباب  والرياضة بالجيزة

تصريح استخراج  شهادة من وزارة الشباب والرياضة  لبيان المبالغ المالية  التي قامت الوزارة  بتقديمها  لنادي الزمالك  لصالح إصلاح  وتأسيس منشآت نادي الزمالك  لعام 2016وعام2015وعام2014

  تصريح استخراج إفادة من الاتحاد المصري لكرة القدم  تفيد اذا كانت هناك لائحة  تنص على توقيع  غرامات على المدير الفني لفريق في حالةعدم حضوره  المؤتمر  الصحفي بعد المبارة  وصورة رسمية  من هذ ه  اللائحة

تصريح  استخراج  صورة من محاضر اجتماعات  المجلس  إدارة  نادي الزمالك  في الجلسة  الأولى بتاريخ  4  أبريل  2014

والجلسة العاشرة  بتاريخ  9 سبتمبر 2014

  اما عن طلبات دفاع مرتضى  منصور  طالب الدفاع التصريح استخراج  صورة رسمية  من الخطاب  الموجه من اللجنة العليا للانتخابات  لإدارة قنواتcbc الفضائية لإزالة  المخالفات  ونزع الشريط الاخباري  المذاع والمعروض اسفل الشاشة  خلال شهر10/5/20th لعدم أبطال العملية الانتخابية بالمحكمة  واستخراج نسخة  منا عرض على شاشة cbc

كان رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، تقدم ببلاغ ضد كلا من محمد الأمين مالك جريدة الوطن وقنوات cbc الفضائية، وعبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن ، ومحمد محمود مسلم رئيس التحرير، الصحفيان بذات الجريدة، يتهمهم بسبه وقذفه.

واتهم مرتضى منصور في دعواه المشكو في حقهم بسبه وقذفه والإهانة وإشاعة أخبار كاذبة من شائنها تكدير السلم العام في جريدته.

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