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خبر في الجول - محترف جديد يقترب من تمثيل مصر أمام تنزانيا

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خبر في الجول - محترف جديد يقترب من تمثيل مصر أمام تنزانيا خبر في الجول - محترف جديد يقترب من تمثيل مصر أمام تنزانيا

اقترب اللاعب المصري الشاب كريم حافظ مدافع نادي أومونيا نوقوسيا القبرصي من الانضمام لقائمة الفراعنة التي تستعد لمواجهة تنزانيا 4 يونيو المقبل.

وكان هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الأول قد سافر بصحبة مساعده محمود فايز لمشاهدة كريم في نهائي كأس قبرص الذي خسره أومونيا بنتيجة 2-1 في ظل مشاركة اللاعب المصري صاحب الـ 20 عاماً.

وصرح مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ FilGoal.com أن كريم حاز على إعجاب كوبر خاصة في النواحي الهجومية، حيث يمتاز اللاعب بالسرعة والقدرة على المراوغة وصناعة الأهداف من خلال الكرات العرضية المتقنة.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه " بنسبة كبيرة جداً سيكون كريم ضمن القائمة التي ستدخل معكسرا مغلقاً يوم 26 مايو الجاري في مشروع الهدف في السادس من أكتوبر استعدادًا للقاء ".

وكان FilGoal.com قد سلط الضوء في الأسابيع الأخيرة على كريم من خلال برنامج The Scout كشاف النجوم الذي يتابعه الجهاز الفني لمنتخب والذي ينشره FilGoal.com تحت خدمة الفيديو بلوج الناجحة في عالم الساحرة المستديرة وكان سببا في لفت انتباه كوبر للاعب من جديد.

كريم حافظ تحدث من قبل لـ "The Scout" عن عروض فرنسية وبلجيكية مقدمة له، وعن منتخب مصر.

لمشاهدة الحلقة كاملة من هنا

شاهد الحلقة الأولى التي تتحدث عن كوكا ويوسف مهدي من هنا

شاهد الحلقة الثانية التي تتحدث عن سام مرسي من هنا

شاهد الحلقة الثالثة التي تتحدث عن أمير عادل وكريم حافظ من هنا

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فيديو اليوم السابع

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