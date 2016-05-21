حساسية الابط اسباب وعلاج

لكل من يعاني من حساسية او حكه تحت الابط في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم العلاجات المنزلية بالاضافة الى اسباب المشكلة ونصائح لحلها

حساسية الابط عادة ما تكون ظروف صحية غير سليمة ويعرف أيضا باسم الحكة في المزيد من المصطلحات العلمية. وتعود الحكة في الإبطين الى بعض مسببات الأمراض مثل البكتيريا أو الجراثيم الأخرى التي تنمو إذا كانت الظروف مواتية لكي تصيب مسام الجلد والإفراج عن المواد الكيميائية التي تتصرف مثل المهيجات. على الرغم من أن معظم الحالات تشفى وحدها اذا تم تغيير نمط الحياة ولكن إذا الحك من الإبطين يؤثر على نومك أو تتداخل مع اليوم العادي والأنشطة اليومية، فمن الأفضل السعي للحصول على مساعدة من أحد مقدمي الرعاية الصحية .

الأسباب والعلاج من حكة الابطين

1. النظافة الشخصية

يتعرض جسم الإنسان إلى التراب، والعرق، والشحوم وإفرازات الجسم التي يجب غسلها من الجسم من أجل الحفاظ على درجة الحموضة وفلورا الجلد الطبيعية. ومع ذلك، فإن الأفراد الذين لا يستحمون بشكل منتظم يعانون الحكة من الجلد وأجزاء أخرى من الجسم نتيجة لتكاثر البكتيريا. وعلاوة على ذلك، العرق وافرازات الجسم الأخرى تغير من درجة الحموضة في الجلد التي تزيد من إطلاق مواد كيميائية تثير تهيج طبقات الجلد السطحية .

المحافظة على النظافة المثلى هو الحل الأكثر عملية تتطلب الاستحمام العادي وغسل جسمك مع مطهر الصابون أو هيئة يغسل جيدا لقتل الجراثيم والميكروبات.

2. عدوى الفطريات

العدوى الفطرية مثل الكانديدا (احد الفطريات المعدية) يـسبب فرط نمو الفطريات وهو سبب شائع جدا للالتهابات الجلدية وتغيير الفطريات المتعايشة في الجسم بطريقة عادية (أو جزء من الفلورا الطبيعية) التي هي موجودة بشكل طبيعي في حالة توازن مع البكتيريا والميكروبات للشكل الاسوأ الذي يصيب الجلد ويسبب الحكة والالتهابات . ومع ذلك، في ظروف معينة مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، و السكري غير المنضبط أو نقص المناعة لاسباب أخرى، قد تتجاوز الفطريات المستويات العادية، وتؤدي إلى أعراض العدوى. المناطق الرطبة من الجسم التي تكون في الظلام وليس عادة تتعرض لأشعة الشمس (مثل الفخذ، الإبطين وطيات الجلد) هي أكثر عرضة لتطوير فرط العدوى الفطرية. الأسباب الأخرى لفرط العدوى الفطرية هي العلاج كورتيكوستيرويد، والعلاج الكيميائي، والاضطرابات الهرمونية، واضطرابات الدم والعوامل البيئية الأخرى او الجسدية مثل الظروف الحارة الرطبة البيئية، الملابس الضيقة أو الثياب الداخلية الاصطناعية المهيجة.

يمكن تعديل أسلوب الحياة والتغييرات الغذائية تعديل الاسباب التي تؤدي الى ظهور أعراض العدوى وحل المشكلات في معظم الحالات. وينبغي أن تدار الحالات التي يتم معها تعديل نمط الحياة مع الأدوية المضادة للفطريات مثل مضادات الفطريات آزول وبوليين . اعتمادا على شدة الإصابة والحكة، العلاج الموضعي وكذلك الأدوية المضادة للفطريات عن طريق الفم، مثل كلوتريمازول (Lotrimin) والكريمات والمستحضرات. ومن المهم أيضا تحديد عوامل الخطر من أجل منع تكرار ذلك.

3. التهاب الغدد العرقية القيحي

الغدد العرقية الخاصة للجلد (مثل الغدد المفرزة) تفرغ إفرازاتها على السطح بمساعدة من القنوات الخاصة التي هي المسؤولة عن خروج رائحة مميزة من الجلد. ومع ذلك، إذا حصل انسداد في هذه القنوات ، قد تتطور الى الخراجات التي تعرف باسم التهاب الغدد العرقية. و إذا لم يتم اتخاذ أي اجراء او علاج ، هذه الأكياس قد تصاب بعدوى البكتيريا الثانوية مثل المكورات العنقودية الذهبية التي أدت إلى تشكيل التهاب الغدد العرقية القيحي (الكيس يحتوي على القيح).

معظم حالات التهاب الغدد العرقية القيحي يعالج بعد 1- 2 أسابيع عندما يجف القيح من تلقاء نفسه. إذا الخراجات تنمو أكبر أو تصبح مؤلمة ، يمكن تناول المضادات الحيوية عن طريق الفم و في معظم الحالات المقاومة للحرارة ينصح فيها بالتدخل الجراحي.

4. فرط التعرق (التعرق)

التعرق هو أيضا سبب هام لحدوث حكة الإبطين التي تؤدي إلى تهيج كيميائي بسبب الإفراط في نمو البكتيريا والميكروبات في بيئة رطبة. معظم البدناء البالغين لديهم هذه المسألة (كما نرى في كثير من الأحيان مع الانحرافات الهرمونية واضطرابات الأيض القاعدي من الجسم مثل الغدة الدرقية). في بعض الأحيان يلاحظ أيضا فرط التعرق بعد بدء دواء جديد أو التغيرات في الظروف البيئية. وعلاوة على ذلك، يمكن للأفراد الذين يعملون كثيراً أو يشاركون في الألعاب الرياضية البدنية النشطة التعرض لـلتعرق المفرط نسبة الى نشاطهم البدني.

إذا كان السبب هو الهرمونات ، يمكن للإدارة الطبية حل الأعراض . اما في الحالات الاخرى، يتم استخدام مضادات التعرق والصابون خاصة يساعد أيضا في خفض شدة التعرق. العلاجات المفيدة الأخرى التي يمكن أن تدير الأعراض تشمل الأدوية الخاصة التي تعمل على تقليل إفرازات الغدد العصبية،

5. مزيل الروائح ومضادات التعرق

التعرق يمكن أن يكون استجابة للمهيجات الجلديه (بعض المواد الكيميائية تؤثر على مسام الجلد وتهيج الغدد العرقية مما يؤدي إلى إفراز مفرط من التعرق) . تغيير المنتجات المهيجة يساعد بشكل ملحوظ في تقليل الأعراض ، المنتجات ذات المكونات الطبيعية تفضل على المنتجات المصنوعة للبشرة الحساسة يمكن أن يساعد على تجنب الحكة تحت الإبط .

العلاجات المنزلية لحكة الابطين

– النظافة : تأكد من الحفاظ على نظافة بشرتك من خلال الاستحمام على الأقل مرة واحدة يوميا (أو أكثر في الصيف).

> – التوقف عن استخدام المنتجات المهيجة . إذا كانت الحكة من الجلد بسبب استخدام منتجات معينة، فمن المستحسن منع استخدامها حتى بعد حل الحكة.

> – عدم استخدام شفرات الحلاقة القديمة. لا تستخدم شفرات الحلاقة الصدئة أو القديمة لحلاقة تحت الإبطين الخاص بك

> – كن حذرا مع مزيل العرق. دائما اختبار مزيل العرق الخاص بك أو منتجات العناية بالبشرة الأخرى لاختبار حساسية هو الاهم من اختيار العلامة التجارية الشهيرة .

> – زيت فيتامين E وفيتامين C و الأطعمة الخاصة بهم حيث يمكن استخدام زيت فيتامين E الذي يـساعد على الحفاظ على صحة الجلد وشفاء الطفح الجلدي. ويمكن أيضا أن يقلل تلون الإبط. في نفس الوقت، تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين C .

> – مكعبات ثلج. في حالة الطفح الجلدي الشديد بسبب الحرارة المفرطة، استخدم مكعبات الثلج لتهدئة التهيج.

خطوات يجب اتباعها

إن منطقة الإبط هي منطقة معروفة بأنها كثيرة التعرق لذلك يجب على الشخص أن تولي هذه الأخيرة بعض الإهتمام الخاص للتقليل من كمية العرق التي تُفرز. ويجب إزالة شعر تحت الإبط مرة على الأقل كل أسبوعين، واستعمال الشفرة بعد الإستحمام لأن الماء الساخن ورغوة الحلاقة أو الصابون يعملان على تطرية الشعيرات الموجودة في هذه المنطقة، ولا يجب ان تنسى المرأة تبديل شفرة الحلاقة بشكل دائم بخاصة حين يبدأ لونها بالتغير بسبب الماء والصابون والهواء والحرص على نظافتها دائماً.

بعد الإستحمام يجب استعمال مزيل للتعرق طبي يتخلص من الرائحة الكريهة وبالوقت نفسه لا يغلق مسامات الجلد والإبتعاد عن الرول أون لأنه يحتوي على مواد تسبب باسمرار منطقة تحت الإبط. أما بعد التخلص من الشعر والخروج فوراً من الحمام الإنتظار قليلاً قبل رش مزيل التعرق والإنتظار من جديد قبل ارتداء الملابس وبخاصة الضيقة منها. ومن المفضل عدم استخدام الشمع للتخلص من الشعر الموجود في منطقة تحت الإبط وذلك لأنه في بعض الأحيان قد يحرق الشمع هذه المنطقة لأن الجلد فيها ناعم وطري ما قد يترك أثراً غامقاً.

يجب الحرص على غسل هذه المنطقة يومياً وتنشيفها بشكل كامل للتخلص من التراكمات التي تبقى فيها بسبب التعرق والحرص على نظافتها دائماً، ولا يجب أن ننسى بشكل خاص أن النظام الغذائي يلعب دوراً مهماً جداً في تغير رائحة العرق وكمية الإفرازات التي تخرج من الجسم.