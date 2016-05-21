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تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين بـ”أحداث عين شمس” لجلسة الاثنين

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تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين بـ”أحداث عين شمس” لجلسة الاثنين تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين بـ”أحداث عين شمس” لجلسة الاثنين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة محاكمة ثلاثة متهمين في أحداث تجمهر شهدتها منطقة عين شمس  العام الماضي لجلسة بعد غدا الاثنين مع ضبط واحضار الشهود
> صدر القرار برئاسة المستشار فتحي اليومي بعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

بدات وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشر والنصف واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين والذى تمسك بفض الاحراز وسماع شهود الاثبات

وشمل أمر إحالة للمتهمين ، عدة إتهامات من بينها التجمهر و حيازة و إحراز السلاح و  الإتهام بإستعراض القوة ، في الأحداث التي شهدها يوم 16 يونيو  2015

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