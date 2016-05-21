أخبار عاجلة

12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
الأهالي يودعون شهيدة الشرطة بـ"المرقسية" بالزغاريد -
الكريملين: لا معلومات لدينا عن عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا -
بالصور.. تشييع جنازة أمين الشرطة "أمنية" إلى مقابر العمود بالإسكندرية -
النيابة الإدارية: «يد العدوان الملحدة وراء تفجيري طنطا والإسكندرية» -
المالية تعلن نتائج طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل.. عقار "برجابلين" لعلاج الصرع يزيد خطر العيوب الخلقية

Google+ Print
للحوامل.. عقار "برجابلين" لعلاج الصرع يزيد خطر العيوب الخلقية للحوامل.. عقار "برجابلين" لعلاج الصرع يزيد خطر العيوب الخلقية
حذرت دراسة طبية من أن عقار "برجابلين"، المعالج لنوبات الصرع والقلق وعدد من الاضطرابات العقلية والحاصل على موافقة "إدارة الأغذية والدواء الأمريكية"، قد يزيد من خطر العيوب الخلقية.

وأوضح الباحثون أن البيانات تشير إلى دوره فى زيادة فرص التشوهات الخلقية خاصة فى حال تناوله خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على تحليل البيانات المجمعة من عدد من البلدان الأوروبية على مجموعة من السيدات الحوامل اللاتى تناولن عقار "برجابلين" أثناء شهور الحمل الأولى، حيث أشارت المتابعة تزايد معدلات العيوب الخلقية فى أجنتهن بالمقارنة بالسيدات اللاتى لم يتناولن هذا الدواء.

وتشمل العيوب الخلقية عيوب تشوهات القلب والهيكل العصبى المركزى.. فضلا عن تشوهات الكرموسومات.


>- للسيدات.. تناول الشوكولاتة يمنع "تسمم الحمل"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365