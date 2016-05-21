للحوامل.. عقار "برجابلين" لعلاج الصرع يزيد خطر العيوب الخلقية

حذرت دراسة طبية من أن عقار "برجابلين"، المعالج لنوبات الصرع والقلق وعدد من الاضطرابات العقلية والحاصل على موافقة "إدارة الأغذية والدواء الأمريكية"، قد يزيد من خطر العيوب الخلقية.

وأوضح الباحثون أن البيانات تشير إلى دوره فى زيادة فرص التشوهات الخلقية خاصة فى حال تناوله خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على تحليل البيانات المجمعة من عدد من البلدان الأوروبية على مجموعة من السيدات الحوامل اللاتى تناولن عقار "برجابلين" أثناء شهور الحمل الأولى، حيث أشارت المتابعة تزايد معدلات العيوب الخلقية فى أجنتهن بالمقارنة بالسيدات اللاتى لم يتناولن هذا الدواء.

وتشمل العيوب الخلقية عيوب تشوهات القلب والهيكل العصبى المركزى.. فضلا عن تشوهات الكرموسومات.

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