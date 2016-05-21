المتحدث باسم الخارجية: حملة إعلامية للتعريف بدور مصر في دعم القضايا الأفريقية

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بمناسبة احتفالات الوزارة بيوم أفريقيا الموافق ٢٥ مايو من كل عام، دشنت الوزارة برنامجاً وطنياً متكاملاً لإبراز الانتماء الأفريقي لمصر، مصحوباً بحملة إعلامية في وسائل الإعلام وعلى صفحات وحسابات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي، للتعريف بدور مصر في دعم القضايا الأفريقية.

ويعد للاحتفال بيوم أفريقيا هذا العام أهمية خاصة، حيث يوافق شهر مايو 2016 رئاسة مصر لمجلس الأمن من خلال عضويتها في المجلس ممثلة للقارة الأفريقية عامى 2016 و2017، ويتقاطع أيضا مع تمثيل مصر لدول الشمال الأفريقي فى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 2016 إلى 2018.

وقال المتحدث فى تصريحات له اليوم، إنه بهذه المناسبة سوف تقيم وزارة الخارجية حفل استقبال “يوم أفريقيا”، يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مايو، يحضره أعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي والجالية الأفريقية بمصر ومديرو المنظمات والمؤسسات الأفريقية العاملة فى مصر وكبار المسئولين والرواد فى مجال العمل الأفريقي، بالإضافة إلى لفيف من ممثلي الجامعات والمراكز والهيئات والجهات والشركات المعنية بالشأن الأفريقي، وستقوم الوزارة برفع أعلام الدول الأفريقية وعلم الاتحاد الأفريقي مع علم مصر على مبنى وزارة الخارجية مع إنارة المبنى – واجهة النيل – بكلمة أفريقيا “AFRICA” احتفاءًا بهذا اليوم.

وأوضح أبو زيد، أن الحملة الإعلامية ستبدأ غدا الأحد، تحت عنوان “أفريقيا قارة النضال والآمال”، وتستمر حتى يوم 25 مايو الموافق “يوم أفريقيا”، وتشمل تخصيص اليوم الأول للتعريف بالآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، واليوم الثاني للتعريف بمؤسسات العمل الأفريقي المشترك، والثالث لإبراز الدور المصري في أفريقيا تاريخياً وحالياً، واليوم الرابع لإلقاء الضوء على أهم الشخصيات الأفريقية البارزة وأهم إسهاماتها في دعم القضايا الأفريقية، ثم تنتهي الحملة بمقال لسامح شكري وزير الخارجية على مدونة الوزارة، بهدف إبراز اهتمامات السياسة الخارجية المصرية بأفريقيا ودور مصر الداعم للقضايا الأفريقية ورؤيتها لمستقبل القارة.

وأشار السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إلى أن وزارة الخارجية تنظم زيارة ميدانية للسفراء الأفارقة المعتمدين فى القاهرة إلى منشآت الهيئة المتعددة، للاطلاع على الإمكانات المتاحة فى مجالات الطاقة المتجددة والإلكترونيات وسيارات الدفع الرباعي، لمشاركة المعرفة والخبرة بما يتوفر للجانب المصري فى هذا المجال الحيوى وفتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين دول القارة الأفريقية، وذلك يوم الثلاثاء القادم.

ونسقت الخارجية على المستوى الوطني برنامجاً مكثفاً من الفعاليات، تقام هذا العام على مدار شهر مايو فى إطار احتفالات مصر بيوم أفريقيا بالتعاون مع مجلس النواب المصري ووزارات الثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستعلامات، وبالتنسيق مع السفارات الأفريقية الشقيقة وبعثة الاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات والجمعيات المعنية، منها فعالية “هنا أفريقيا” بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومؤتمر”أفريقيا: آفاق جديدة” بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، واحتفالية “شباب أفريقيا” بالجمعية الأفريقية، ومؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.