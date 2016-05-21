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بالصور.. اخبار العراق .. تشييع جثامين محتجين قتلوا فى المنطقة الخضراء ببغداد

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بالصور.. اخبار العراق .. تشييع جثامين محتجين قتلوا فى المنطقة الخضراء ببغداد بالصور.. اخبار العراق .. تشييع جثامين محتجين قتلوا فى المنطقة الخضراء ببغداد
أقيمت جنازات فى انحاء متفرقة فى العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت 21 مايو لتشييع جثامين متظاهرين قتلتهم قوات الأمن عند اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى العاصمة.

وشيع أحد الجثامين فى حى مدينة الصدر وقال سليم حيدر وهو قريب احد الضحايا "والله بعده شاب صغير كل ما نعرفه طلع ويا الشعب يضربوه طلقه برأسه .. طلع يقولهم يا حكومة اصلحوا الوضع اصلحوا لإفساد مالكم."

واطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين اقتحموا المنطقة الخضراء 20 مايو وقال شهود إن العشرات أصيبوا. وشارك فى الاحتجاجات أنصار لرجل الدين الشيعى مقتدى الصدر وأناس من جماعات أخرى أغضبهم فشل فى إقرار إصلاحات لمكافحة الفساد وفى توفير الأمن، وذكر الجيش فى بيان أن عددا من رجال الأمن اصيبوا بطعنات.

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(1)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(2)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(3)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(4)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(5)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(6)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(7)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(8)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(9)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(10)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(11)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(12)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(13)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(14)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(15)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(16)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(17)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(18)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(19)

-تشييع-جثامين-محتجين-قتلوا-فى-المنطقة-الخضراء-ببغداد-(20)
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