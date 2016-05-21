طائرة أردنية تعود لعمان بسبب "خلل فنى"

عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية كانت فى طريقها إلى دبى بعد ساعتين من إقلاعها من عمان بسبب حدوث "خلل فنى"، حسبما أفاد متحدث باسم الملكية الأردنية.

وقال باسل الكيلانى إن "طائرة إيرباص من طراز ايه 320 تابعة للخطوط الملكية الأردنية كانت متجهة من عمان إلى دبى السبت وعلى متنها 92 مسافرا عادت إلى مطار الملكة علياء الدولى (30 كلم جنوب عمان) بعد ساعتين من اقلاعها بسبب خلل فنى".

وأضاف أن "الرحلة آر جى 610 التى اقلعت من مطار الملكة علياء عند الساعة 07: 50 بتوقيت عمان عادت ادراجها بعد ساعتين من اقلاعها وهبطت فى مطار الملكة علياء الدولى عند الساعة 09: 50 بعد حصول خلل فنى فيها".

وأوضح الكيلانى أن "قائد الطائرة ابلغ المطار بعد مرور ساعة على اقلاع الطائرة بالعودة بعد حدوث خلل فنى، حيث احتاج إلى ساعة اخرى للعودة إلى المطار".

وتابع أن "فريقا متخصصا بصيانة الطائرات اصلح الخلل الفنى الذى تبين أنه بسيط جدا"، مشيرا إلى أن "المسافرين غادروا على الطائرة نفسها متجهين إلى دبي".

وتسير الملكية الاردنية التى يتألف اسطولها من اكثر من ثلاثين طائرة، رحلات إلى 60 وجهة حول العالم.

ويأتى هذا بعد يومين على تحطم طائرة تابعة لشركة مصر للطيران من نفس الطراز إيرباص ايه-320 كانت تقوم برحلة بين باريس والقاهرة وعلى متنها 66 شخصا فى البحر المتوسط بعد اختفائها من شاشات الرادار.

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