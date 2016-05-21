لا … لسقوط مصر | بقلم دكتور. أماني ابراهيم

مبادرة يطرحها مسئؤلا حرصا على بلاده وشعبه لتمتد مبادرته لصالح منطقة الشرق الأوسط وتكشف لنا هذه المبادرة خبايا اعدائنا حين يخططون ويفسدون علينا سلامنا وآمننا وضحايا طائرة يدفعون ثمن اشرارنا ليحبطوا عزائمنا ويفسدوا علاقاتنا بالآخرين فالسيسي يطرح مبادرة للمصالحة الفلسطينية كون مصر هي المفوض بهذا الملف في جامعة الدول العربية لحل القضية الفلسطينية والتي تدعمنا فيها فرنسا ورحبت بها من اجل احياء السلام بين ابناء فلسطين واحياء السلام بين فلسطين واسرائيل حسب معاهدة السلام الذي ابرمتها مصر في عهد الزعيم البطل انور السادات والذي يستعيد امجاده الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فتأخذني الذكريات بأيام عشتها بين أحضان وطني تعلمت فيه اصالة ابي وعشق أمي لأبنائها وحرص الأسرة على حب الأهل والجيران ووطن ملأ اسمه وتاريخه السمع والبصر على مدى 70 قرنا من الحضارة والتاريخ لتحدثني الأيام عن قوة المصريين وصلابتهم وزعماء سطر بطولاتهم التاريخ فالتربة الخصبة لابد ان تتوفر فيها مكونات وعناصر الخصوبة من املاح ومعادن والأنسان نفسه هو من يملك تلك العناصر بمنحة من الله بالحكمة والعقل ..هذا اقل مايوصف به المواطن المصري ذو العناصر المميزة لخصوبة الأوطان فهم “ملح الأرض” الثابت القادر على التحدي والعطاء مهما جرفته عواقب الزمان لايتبدل ولايتغير الا بارداة الله مع احتفاظي بحق كل الحب والتقدير للشعوب الأخرى .

وهنا يكمن مربط الفرس حين كان مؤسس مصر الحديثة ” محمد علي” عام 1805 والذي حكم مصر 150 عاما ادرك خلالها ان الشعب المصري له صفات مميزة وثابته يصعب تغيره مهما مر به الزمان ومهما خاض الكثير من الحروب والغزوات وقدرته على طرد كل ماهو دخيل على بلاده منذ زمن الهكسوس مرورا بالتخلص من المماليك وحتى عصر مؤسس مصر الألفية الثانية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو وشعبه بنبذ الأخوان والتصدي لأرهابهم فقد تمكن محمد علي من فرض التجنيد الأجباري على ابناء مصر في عصره حتى اصبح لمصر قوة عسكرية يهابها العالم وثبت ذلك في كل التحديات والحروب التي خاضتها مصر من طرد الفرنجا حتى هزيمة اسرائيل امام مصر في حرب اكتوبر 1973 ذلك التاريخ الذي يشهد بطولة مصر وقدرة شعبها على التصدي لمن يقف عقبة في حماية ارضها … فماذا بعد ؟؟

رؤية مصرية تعيد فيه امجاد الماضي لمصر بمبادرة جديده لتحقيق السلام في المنطقة كحل أمثل لمشاكل منطقة الشرق الأوسط فمن الحكمة ان تقضي على التناحر الداخلي بين دول المنطقة الواحده لتضمن أمن وطنك الذي يتعرض يوما بعد الآخرالي خطورة انهيار أمة بأكملها لها مالها في التاريخ ..فان كانت حماس ترى ان مايطرحه الرئيس المصري لايرتقي الي فكرة المبادرة فلماذا لاتبادر هي بأن تمسك هذا الخيط لصالح الشعب الفلسطيني بدلا من افتعال أزمة لحل ادارة ازمة فلا نجاح لتلك المبادرة بعيدا عن الأرادة الفلسطينية خاصة بعد تقليص الدعم المادي لحركة حماس من قبل الآخرين مثل ايران وسوريا وحزب الله ولتتحقق نتيجة السلام لابد من صدق نوايا فتح وحماس لصالح الأمن الداخلي للفلسطينيين وقد تسحب تلك المصالحة البساط من تحت اقدام دولة قطر التي تتقبل هذه المبادرة على مضض ليصبح دورها في تحديد مكان توقيع المصالحة .

وقد اطرح عليهم جميعا بأينما يكون هذا الأبرام حتى وان كان بكوكب المريخ ولا ضير من ترحيب قطر بالسلام المهم ان تحقن دماء الأشقاء العرب ونتخلص من شر التناحر الذي مزق الدول العربية وشرد شعوبها رحمة بنا وبأوطاننا .. لكن الوضع السياسي الحالي لن يتحقق الا بأطراف أخرى بجانب الطرف المصري مما يستدعي دعم الغرب وامريكا وارادة الشعوب العربية والرغبة الملحة لتحقيق هذا السلام العربي بعيدا عن التطرف الديني والعرقي وقد مر الوطن بفترة صعبة من الأنفلات والتدهور الأخلاقي عقب ثورة 25 يناير مما جعل مصر منشغلة بمشاكلها الداخلية والتي عانت فيها من تمرد بعض ابنائها وتعاونهم مع مستهدفي مصر.

فعلى العقل ان يتغلب على كل المصاعب الحالية في المنطقة العربية ولابد من التخلص من العنجهية القبلية واعادة تعمير الدول التي دمرت ومحاولة آمنة لأعادة المشردين من اوطانهم الي ديارهم لابد ان تنتصر الأرادة العربية الشعبية لتحقيق المبادرة المصرية الفرنسية للمصالحة فالشعب المصري تعاقبت عليه العديد من الحروب وتكالبت عليه الأحقاد الأ انه في الحقيقة لديه قدرة جبارهعلى الأحتفاظ بالأصاله والتاريخ لأنه يؤمن بأن من ليس له تاريخا فليس له حاضرا ولا مستقبلا

> فهل من عاقل يؤمن سلام الشعوب العربية وكرامتها ويحقن دمائنا جميعا ؟؟؟؟