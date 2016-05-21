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إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بإطلاق نار على سائق بحدائق القبة بعد التصالح

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إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بإطلاق نار على سائق بحدائق القبة بعد التصالح إخلاء سبيل أمين شرطة متهم بإطلاق نار على سائق بحدائق القبة بعد التصالح

أمرت نيابة حدائق القبة، برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، اليوم السبت، بإخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بإطلاق النار على سائق “توك توك” بعد تصالح المتهم مع المجنى عليه.

كان المتهم قد اعترف أمام النيابة أنه أطلق عيارين فى الهواء لتفريق الأهالى، ولم يقصد إصابة المجنى عليه. وأكد المتهم أنه أثناء وقوفه خدمة، وقيامه باستيقاف المجنى عليه ومطالبته برخص التوك توك واللوحات رفض، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تجمع على إثرها الأهالى محاولين فض المشادة، وظن أنهم سيقومون بالتعدى عليه، فأطلق عيارين فى الهواء أصاب أحدهما قدم المجنى عليه بالخطأ، ثم سلم نفسه والسلاح.

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