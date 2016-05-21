الوادى الجديد تؤجل سباق الهجن العربية تضامنا مع أسر ضحايا الطائرة المنكوبة

قرر اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، أن تأجيل فعاليات تنظيم البطولة العربية الخامسة للهجن التى كان مقررا إقامتها غدا الأحد بنادى الهجن بقرية بغداد التابعة لمركز باريس تضامنا مع أهالى ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة وتأجيل إقامة السباق لحين إشعار آخر.

وكانت المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستضافة بطولة الهجن العربية بالمحافظة، بمشاركة عدد من الدول العربية تضم الكويت والأردن والسعودية والسودان، بالإضافة إلى عدد من فرق المحافظات المصرية والبالغ عددها 10 فرق، مؤكدا أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة النادى، والمضمار وأماكن إقامة الفرق المشاركة، استعداداً لإقامة المهرجان.

انطلاق البطولة العربية الخامسة للهجن بالوادى الجديد غدا

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