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بالصور.. رئيس جامعة الزقازيق يتفقد امتحانات كليتى الصيدلة والتربية الرياضية

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بالصور.. رئيس جامعة الزقازيق يتفقد امتحانات كليتى الصيدلة والتربية الرياضية بالصور.. رئيس جامعة الزقازيق يتفقد امتحانات كليتى الصيدلة والتربية الرياضية
تفقد اليوم السبت، الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق أعمال امتحانات كلية الصيدلة، وكان فى استقباله الدكتور محمد بركة عميد الكلية ووكلاء الكلية والدكتورة غادة محمد شاكر وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ميرفت عسكر وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث ومدير عام الكلية بديعة عطية أحمد كفافى.

وكان فى استقباله بكلية التربية الرياضية بنين الدكتور مدحت الشافعى عميد الكلية والدكتور أيمن الباسطى وكيل الكلية لشئون البيئة والمشرف على الأنشطة الرياضية بالجامعة.

واطمأن رئيس الجامعة والمرافقون على سير أعمال الامتحانات، وتأكد بأن أعمال الامتحانات تسير بشكل طبيعى، وأن أعمال الكنترول والإضاءة والتهوية وأبواب الطوارئ لخروج الطلاب جيدة.

وصرح عبد البارى أن أعمال الامتحانات بكلية الصيدلة وتربية رياضية بنين تسير بشكل طبيعى وجيدة، ولم تصدر من الطلاب أى شكاوى تخص الامتحانات أو أعمالها.

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات (1)

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات (2)

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات (3)

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات (4)

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات (5)

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال الامتحانات (6)
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