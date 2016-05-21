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تعليم المنيا: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى أول أيام امتحان الدبلومات الفنية

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تعليم المنيا: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى أول أيام امتحان الدبلومات الفنية تعليم المنيا: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى أول أيام امتحان الدبلومات الفنية
قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أى شكاوى سواء من أولياء الأمور أو الطلاب إلى الآن خاصة بامتحان اللغة العربية فى امتحان اليوم الأول للدبلومات الفنية.

وأضاف عبد الحميد أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات اليوم 48 ألفا و500 طالب وطالبة فى 105 لجان.

وأكد أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان من الخارج، بالإضافة إلى تشكيل لجان من المديرية للمتابعة المستمرة لسير الامتحانات وعن نتيجة الابتدائية قال عبد الحميد لم يتم تحديد موعد لإعلانها إلى الآن وأن عمليات التجميع للدرجات مازالت فى الإدارات التعليمية إلى الآن.


>بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للتعليم المفتوح بجامعة المنيا 11 يوليو

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